梁朝偉被網紅捉Grammar　網民反撐：中三水平超越大學生

影帝梁朝偉最近密密為有份出演嘅漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)宣傳,更接受外國傳媒訪問時全程以英文對答,對於操得一口流利英語嘅佢並冇難度,不過近日就有一位網紅狠批其英語有問題,該網紅指出梁朝偉曾說:「I am a Marvel fans too.(我也是漫威的粉絲)」指佢係一位粉絲而非眾數,故應用「fan」而非「fans」,又指其中一句「He don't have(他沒有)」牽涉文法問題,應用「doesn't」而非「don't」。

而該網紅亦提到梁朝偉錯用名詞,如應用「Narcissistic(自戀的)」而非「Narcissism(自戀主義)」及應用「Anger(憤怒)」而沒有「Angry-ness」一字等。唔少網友就指該網紅矯枉過正,指日常對答即使唔太注重文法亦情有可原。不過其實該網紅亦相當欣賞梁朝偉,指以對方的巨星地位大可以搵翻譯員,根本唔需要學英文,大讚佢專業認真,亦有唔少網民力撐梁朝偉,指以對方中三學歷而言,英文水平已超越不少大學生。而該曾當空少嘅網紅,亦重提昔日曾在航班偶遇梁朝偉,大讚對方有禮貌及斯文,並不介意合照。