梁朝偉被網紅捉Grammar　網民反撐：中三水平超越大學生

影帝梁朝偉最近密密為有份出演嘅漫威超級英雄新片《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）宣傳，更接受外國傳媒訪問時全程以英文對答，對於操得一口流利英語嘅佢並冇難度，不過近日就有一位網紅狠批其英語有問題，該網紅指出梁朝偉曾說：「I am a Marvel fans too.（我也是漫威的粉絲）」指佢係一位粉絲而非眾數，故應用「fan」而非「fans」，又指其中一句「He don't have（他沒有）」牽涉文法問題，應用「doesn't」而非「don't」。

而該網紅亦提到梁朝偉錯用名詞，如應用「Narcissistic（自戀的）」而非「Narcissism（自戀主義）」及應用「Anger（憤怒）」而沒有「Angry-ness」一字等。唔少網友就指該網紅矯枉過正，指日常對答即使唔太注重文法亦情有可原。不過其實該網紅亦相當欣賞梁朝偉，指以對方的巨星地位大可以搵翻譯員，根本唔需要學英文，大讚佢專業認真，亦有唔少網民力撐梁朝偉，指以對方中三學歷而言，英文水平已超越不少大學生。而該曾當空少嘅網紅，亦重提昔日曾在航班偶遇梁朝偉，大讚對方有禮貌及斯文，並不介意合照。