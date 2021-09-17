唔知黃翠如《法證V》被易角　洪永城：佢仲休息緊

藝人洪永城出席明珠台《香港都會大學提供：知識新天地》電視節目啟播記者會，講到他結婚後就沒再出活動，他笑言享受二人世界，又忙做《凶宅清潔師》的後期製作，亦要努力做運動，因兩星期後就開拍《法證先鋒V》。身為準爸爸的他亦謂現時看很多育嬰指南，問到心情開始緊張未？他笑言：「暫時未，應該年尾生，我都向《法證》劇組請咗兩個禮拜假，都同公司講如果真係要拍，盡量唔好我主景就得。」他又謂太太現已準備好：「醫生話佢好健康，只係佢有時會腳攰，我就幫佢按摩。（會陪入產房？）未諗，但我唔怕血，扶持捉住佢手緊要過怕血。」

他又表示現養了隻狗狗，家中有很多狗玩具及BB玩具，自己玩具就冇位擺。問到可想產後搬大屋？他說：「希望小朋友好帶挈啦。」而講到可知好友黃翠如本身有份演出《法證V》，但最後被換角？他表示：「我真係唔知，我一嚟就已經係蔡潔，依家嘅名單。（有慰問情緒受困嘅翠如？）有，佢OK嘅。（佢幾時開工？）佢暫時都係休息。（佢有冇異樣？依家有冇窒少咗你？）一半一半啦，好似冇以前咁fit嘅狀態，但都有潤吓我，所以狀態都唔錯，哈哈。」

另外，講到無綫製作部非戲劇分部經理衞世輝猝逝，他表示：「我有參與過佢啲綜藝節目，但同佢個人接觸就比較少，佢用心做好每個節目，真係好可惜，今朝收到消息，好多同事都好傷心，知道佢喺好多同事心中好重要，好難有人可以取代咁好嘅前輩。」