挑戰你極限 　活化工廈外玩戶外攀石

唔少人都鍾情戶外活動，不過香港天氣總是不預期，只要一下雨就邊度都唔使去，十分掃興！想無懼天氣影響玩餐飽？一樣有辦法！剛進駐屯門的JUST CLIMB擁有全港首幅活化工廈戶外攀石牆，可供攀爬的高度足足有10米，而室內抱石場的面積更超逾4,000呎，可讓大家由戶外玩到室內，攀個夠本！

10米外牆攀石 驚險刺激

相信玩開攀石運動的，都不會對JUST CLIMB感到陌生，皆因其創辦人就是多次贏得攀石比賽，並以21歲之齡榮登「最年輕長洲包山王」的何善揮（Danny）。從2010年創辧首個攀石場開始，Danny從未間斷推廣攀石運動，到今年更一次過將戶外攀石場與室內抱石場帶進屯門活化工廈，讓大家有機會體驗不同的攀爬樂趣。

全新攀石場的最大賣點，就是擁有全港首幅活化工廈的戶外攀石牆，可供攀爬的高度更足足有10米（由1樓至工廈頂層），完全滿足愛刺激的戶外活動愛好者。不過Danny表示，戶外攀石場目前只供用作一級運動攀登訓練課程場地，要考取一級證書先要上堂12小時，（二級則要上堂30小時），而且年齡要11歲或以上。另外為安全起見，玩戶外攀石時，必須使用繩索及防護器，而且要兩人合作，一人攀石，另一人在外牆下牽繩防護，少一點默契也不行。

室內抱石場 挑戰不同路線

除戶外攀石牆外，工廈地下一層也有個4,000平方呎室內攀石場，場內設有頂繩攀登牆和抱石牆。前者供4~6嵗的小朋友玩，難度較低。後者則是7歲或以上便可玩，具不同難度（同一顔色的石頭代表同一路線），例如較簡單的V0、V1初學者路線及適合專業運動員玩的V6或以上路線。

Danny建議4歲或以上的小朋友先上堂剋服畏高和吊着安全帶的懸空感覺，然後逐步訓練獨立思考、肌肉及手眼協調能力。「當小朋友建立自信心之後，便能玩得愈來愈好，逐漸體驗到攀爬樂趣。」他表示課堂內容和路線由專業教練親自設計，而且每隔兩星期轉換一次路線，所以有新意得來亦富挑戰性。

攀石心得

創辦人兼攀石專家Danny指出：「攀爬方法人人各異，無論教練如何教導，最終也要玩者自己親身思考完成整個攀爬路線，但完成後的成功感絕非筆墨可以形容。」他坦言希望不論大人或小朋友，都能夠透過攀石學習到自己想方法解決問題，建立自信心和提升獨立思考能力，甚至在過程中獲得正能量。

不過Danny強調一定要玩得安全，所以他建議所有入場人士先學習場地的安全和基本下跌技巧，才開始玩抱石。「尤其是從未玩過、對抱石零技巧的新手，最好先上50分鐘的新手抱石班，接受專業教練的基基礎訓練。當掌握了基本場地守則和抱石技巧後，就可以進一步學習其他攀爬技巧，享受更多攀石樂趣。」