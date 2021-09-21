炎明熹唱梅艷芳金曲　冼靖峰向羅敏莊偷師

「聲夢」學員炎明熹（Gigi）及冼靖峰（Archie）今日（21日）為無綫節目《勁歌金曲》錄影，適逢今集主題是已故天后梅艷芳（梅姐），Gigi表示揀選了金曲《親密愛人》：「因為想唱啲甜蜜啲嘅歌。」而Archie就話會同羅敏莊合唱《心仍是冷》，大呼有壓力：「畢竟前輩好有經驗，所以都有啲擔心，轉頭再向佢偷師，希望唔好失禮啦！（羅敏莊把聲好似梅姐。）係呀！練歌睇番啲片發覺佢把聲真係好似，更期待同佢合作擦出嘅火花。」

Gigi透露同時亦會唱新歌《真話的清高》，首次唱Live心情忐忑又緊張，並指留意到出歌反應不俗，即時鬆一口氣，Archie趁機預告首支個人單曲正進行後期製作：「今次同監製傾咗好多，喺編曲、Style上都有改，希望快啲推出畀大家聽。」

另外，講到Gigi出道短短2個月，就已經可以參與內地中秋晚會，並偕多位紅星獻唱，她謙指多謝公司安排，不過說節目內容暫時要保密，問到有沒有想過短時間內人氣紅遍內地？她坦言：「冇諗咁多，一直盡力做好自己，但都有開內地社交平台同Fans互動。」