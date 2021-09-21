《聲夢》緋聞男女　文凱婷孫漢霖合體拍MV

無綫歌唱比賽《聲夢傳奇》成功捧紅炎明熹（Gigi）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），Gigi率先跑出成為首位推出個人單曲《真話的清高》嘅學員，而Chantel、Yumi、詹天文（Windy）則以女團姿態，唱過兩首兒歌《夢》同《Hands Up》。至於其他學員，雖然暫時冇佢哋咁好際遇，不過唔代表佢哋齋坐等運到，近日文凱婷（Aeren）、「火雞」孫漢霖（Steven）、潘靜文（Sherman）同張馳豪（Aska），就翻唱咗戴祖儀同涂毓麟嘅合唱歌《我們再不講再見》，仲分組拍咗兩個版本MV添！

雖然冇唱片公司揼本支持，但佢哋個MV嘅製作，真係有專業水準，唔係求其喺Studio拍完就算。佢哋除咗出外景拍攝，MV內容仲有故事性，當中Aeren同火雞呢個合唱版最吸睛，因為佢哋之前被傳撻着咗，緋聞男女合唱情歌，當然有睇頭，難怪觀看次數已衝破6萬！

好多網民狂讚Aeren同火雞喺MV中好合襯，兩把聲好夾，又覺得Aeren靚咗，同埋唱功大躍進，呢個翻唱版本同原唱版一樣咁好聽，又有網民特別討論佢哋喺MV最後一個互望鏡頭，好有戀愛味道，猛話唔知佢哋係咪終於擦出愛火花、唱出真感情！