羅天宇爆王敏奕死穴：係佢演藝道路上最大嘅難題

藝人王敏奕於新劇《把關者們》中飾演專業的海關Madam，平時對下屬及自己都相當嚴格，估唔到戲外的敏奕，做事都一絲不苟，雖然貴為無綫副總經理曾志偉的新抱，但拍起戲來，她都相當賣力，打戲都親身上陣，少啲氣力都唔得。

日前，無綫發放了一條她拍攝被犯人捉了之後又打又浸水的片段，只見敏奕事前與武指試位，成塊大木板打過去都照擋，面不改容，而敏奕打時都相當有勁，唔知仲以為係「替身」上陣，之後佢又被犯人浸落水桶，認真搵命博。

而於劇中飾演她下屬的羅天宇就放了一條搞笑片上社交網，他更留言：「作為專業嘅演員喺埋位前做好準備工作，不過我可以好肯定咁話畀大家知，喺演藝道路上敏奕最大嘅難題一定係『焗蟹』」

片中，二人正拍攝一場車內戲份，敏奕說對白時，不時忍唔到笑，NG多次，究竟有咩對白難到Madam？天宇接受東網訪問時就大爆謂：「場戲喺Highway拍，講我哋追蹤緊啲犯人，但架車就揸咗入隧道，所以我哋拍唔到，對白上有啲改動，於是就攞住部電話拍住練吓對白先，我哋嘗試改啲對白去配合，不過敏奕嘅笑點真係奇低，最好笑就係佢嘅笑點，我同佢合作咗3套劇，佢一撻着咗個掣就熄唔番，佢個角色本來要好嚴肅，但就要不停忍笑，呢個係佢最大嘅考驗。」