疑集體假唱︱王嘉爾懶得交戲　范丞丞收口未收聲

雲集逾200位中港台頂級藝人的中秋晚會圓滿落幕，在內地嚴打「咪嘴」的公告下，鬧出「集體假唱」風波，黃曉明、趙麗穎及范丞丞等在大合唱時涉嫌夾嘴形，王嘉爾更被指連「交戲」都懶；天后王菲被揣測是錄播演出，反觀73歲的林子祥唱到頸筋現，被讚是無花無假「真的歌手」。

由內地電視台前晚假深圳舉行的《灣區升明月》中秋晚會，有華麗舞台場景，卡士陣容亦屬頂級，包括樂壇天后王菲與男友謝霆鋒、天后容祖兒、Twins、舒淇、黃曉明、趙麗穎、楊丞琳及多位一線紅星輪流獻唱，不少人的歌藝更被稱為「會行走的CD」，令節目極具視聽之娛。可是曲終人散之後，卻鬧出在內地官方（文化及旅遊部）公告強調「不得組織演員假唱」下，大部分獻唱者被質疑齊齊假唱的消息。

其中最具網民爭議的是當黃曉明、趙麗穎、楊丞琳、容祖兒、鍾鎮濤、舒淇等22人大合唱《東方之珠》時，被發現大部分藝人沒有戴上耳機，且多位更出現嘴形不夾歌詞的情況，其中人氣男星范丞丞最神乎其技，全情投入唱出歌詞「回頭望望滄海茫茫」時，「茫茫」兩字聲音未落，但畫面可見他已合上嘴巴，而跟他同屬頂流藝人的王嘉爾（Jackson）更「出位」，被拍得只不停跟拍子點頭，當鏡頭掃向他時，更要身邊的藝人井柏然拍一拍他「提水」，他才口噏噏配合「劇情」，令網友瘋狂洗版留言：「假得太假」、「帶頭助假唱風氣」。

至於最近憑參加內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》而爆紅的「大灣區」兄弟幫，張智霖、謝天華、陳小春及林曉峰等合唱《真的漢子》時，謝天華及陳小春疑因自覺夾口形「露了餡」，前者無奈面有難色，後者則暗自偷笑。

至於全晚萬眾期待的王菲，以天籟之音獻唱晚會主題曲《灣》時，有網民質疑她當時沒有親身到會場，因節目播出她表演時的畫面，與其他嘉賓不同，畫面特別「朦朧」似加了「美顏鏡」，令其面部如「磨皮」後，皮膚看似特別白滑，加上她沒有戴耳機，其表演環節亦沒有拍台下觀眾或較廣闊的鏡頭。有網民為她疑「造假」、並非Live演出表示不滿，但有粉絲覺得只要聽到王菲的歌聲，即使現場是睇「錄播」亦沒問題。

雖然晚會涉假唱傳言不絕，但亦有藝人以真實力技驚四座！當中林子祥的表演更成為全晚亮點，他獻唱《敢愛敢做》時，發揮其最強的肺容量，一度唱到頸筋都現埋，連坐在台下的天后容祖兒、謝霆鋒、蔡卓妍、鍾欣潼及惠英紅等頓變小粉絲，狂揈螢光棒支持殿堂級前輩。網民留言：「70多歲還是真唱，假唱的那些人！不慚愧嗎？」至於其他被指真唱的歌手包括鄧紫棋、王源及華晨宇，不過王源被發現唱錯歌詞，華晨宇則被嫌唱得難聽。