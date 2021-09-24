張敬軒計劃開收藏展大晒冷　歡迎以物易物！

歌手張敬軒早前不慎跌傷腰，一度不能行路，事隔幾天，今日（24日）他出席新手機活動，現場有一班粉絲撐場為他打氣，軒仔在場展示腰力，向前向後拗腰，果然好腰好腎好男人！一向風趣幽默的他，在玩扭蛋機時，扭出一個迷你手機匙扣，笑言：「農曆七月過咗，我收到喇！」事後稱是只講笑，百無禁忌。他說受傷當日在貨倉爬高執拾，電話突然響起，他心急踏空跌倒，他說：「可能扭傷咗肌肉，因為我怕整親骨，順勢扭一扭身，以為自己反應好快，當正係武打巨星，好彩照過骨冇事，復原OK，不過仲有少少痠痛。」他透露之後有個企劃要爬好高的地方，需要訓練克服畏高。

他笑言今日有新手機便不痛，自言向來最捨得花錢買電子產品，由於儲物太多，計劃與友人合作，構思開設一個pop up store，將他的收藏大晒冷，歡迎以物易物，屆時會展出英式古董銀器、古董傢俬及王菀之送他的1:1卡通公仔等，而朋友會晒冷收藏的電單車，故需要租用一個6,000呎大地方。他覺得交換收藏好得意，想與慈善機構合作，笑言概念好像年輕人版救世軍，同時亦可讓市民當作打卡點，一舉兩得。