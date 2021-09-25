視帝戰︱馬國明陳展鵬氣勢勁　譚俊彥隨時開齋

兩大台慶劇主角馬國明與譚俊彥，被睇高一線成為今屆視帝，勁敵還有暫時是今年最高收視劇集《逆天奇案》的主角陳展鵬。已屬「視帝級」的馬國明與展鵬坦言隨緣，最緊要觀眾喜歡作品，而入行21年的譚俊彥則希望有「零的突破」！

無綫兩大台慶劇將於10月18日同時首播，包括由「雙視帝」馬國明、鄭嘉穎及久未拍劇的鍾嘉欣擔演的《星空下的仁醫》，以及譚俊彥拍住首度做「女一」的鄧佩儀孭飛的《換命真相》。《星》劇除了有大量手術戲外，更有不少賺人熱淚的場口，主角嘉穎、何依婷與出名喊到觀眾「虐心」的鍾嘉欣都放「催淚彈」，而多次演醫生兼甚有說服力的馬國明再度演仁醫，令觀眾相當期待。至於《換》劇大玩穿越，要觀眾細味劇情，此類「燒腦」劇向來贏口碑輸收視，未知今次能否打破宿命，為從未稱帝的譚俊彥帶來「零的突破」！

忙於拍攝新劇《隱形戰隊》的馬國明受訪，透露《星》劇正安排拍宣傳片，問有否信心繼《萬千星輝頒獎典禮2019》再奪視帝？他一如以往笑說：「呢啲隨緣啦！不過大家都好期待呢套劇播出，希望觀眾喜歡。」有指他將與林夏薇開拍劉家豪監製的新劇《法言人》，他表示未正式接到通知：「《隱》劇拍到12月，所以都係等通知。依家都拍得幾辛苦，因為好多開槍同打鬥戲，都好玩嘅，好耐未試過開真槍，但拍呢啲戲真係好攰。我以前好少做警察，希望拍出嚟有型啲，等我型番次！」

《換》劇是譚俊彥首套擔正的台慶劇，他受訪時坦言很開心：「拍呢套劇都幾辛苦，因為當時啱啱係疫情最犀利。劇本好吸引我，因為我未接觸過穿越劇，同埋拍攝期間知道另一套劇《拳王》要瘦身，我一路拍一路跑步做Gym，冇乜得瞓！（驚觀眾睇唔明？）套劇有好多唔同嘅時間線，所以配咗好多旁白，希望觀眾明白成個古仔發展，都有溫情同搞笑位，最難得係我會唱埋插曲，我等咗15年，終於等到自己第一首歌！」問有否信心爭奪視帝寶座，他說：「隨緣啦！希望觀眾睇到我哋嘅努力，因為真係好辛苦，仲有大量打鬥場面。」

至於展鵬受訪時表示，已2年沒有出席台慶頒獎禮：「今次如果同兄弟馬國明、嘉穎一齊玩都好開心，因為大家一齊成長。（有冇信心？）由觀眾去揀，嚟緊仲有幾套劇出，要睇觀眾口味。」