章子怡講到女兒醒醒爆喊：我可能不能陪你長大

內地女星章子怡今日（25日）在北京為新戲《我和我的父輩》現身電影放映會，由於電影部分情節講述父母和孩子的關係，為了事業不得不犧牲陪伴的時間，加上現場有位女觀眾分享觀後感時，提到章子怡在戲中跟孩子說：「我可能不能陪你長大。」指這一句令她十分感動，章子怡聞言即有感而發，提起5歲的女兒醒醒時，更不禁哽咽，淚灑當場。

章子怡說女兒醒醒偶爾也會有些抱怨說：「媽媽你對我不好。」她會跟女兒解釋：「媽媽有時候是不好，因為我要工作，我也有我的社會責任，我不可能像阿姨一樣，每天都在家裏陪伴着你。」雖然醒醒只有5歲，但章子怡跟女兒交流時十分認真，也覺得非常重要，就算有時女兒不太明白，但她相信孩子總有一天會理解。

希望女兒成為特別獨立的人

章子怡提到過年時放假，可以陪着孩子，每晚母女都攬着傾偈，有天女兒跟她說：「媽媽我希望你永遠陪着我。」說到這裏，章子怡停頓了5秒，情緒開始有起伏，台下的觀眾即報以掌聲鼓勵及安慰，而她哽咽的說，自己能給予女兒的，就是最好的教育，希望女兒可以成為一個特別獨立的人。她說：「總有一天她會嫁人，爸爸媽媽會老去，在陪伴的過程中，給孩子傳遞一個甚麼樣價值觀，甚麼樣生命力，這是非常重要的。」此時她已淚灑當場，以手按着胸口，觀眾也戥她心酸，未幾她收起淚水，把話題再帶回電影上，並展露微笑，網民大讚她十分專業。