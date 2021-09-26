東方日報C1：郭富城劉青雲新片好邪　入黑拜神求心安

郭富城及劉青雲日前在流浮山為新片開工，兩位影帝大鬥演技，當中青雲「丁蟹」上身狂兇頹爆的城城，火花十足！為了投入角色，2人戲外亦鮮有交流，保持氣場。而該片繼早前發生車壓人意外後，日前再發生大型意外，令行內人大呼「好邪」，城城與青雲開工當日，工作人員亦有再拜神「保平安」！

郭富城與劉青雲主演的電影《掃毒3》日前在流浮山搭建的「小泰國」場景開工，兩位影帝連場鬥戲，飾演大反派的青雲「丁蟹」上身，力鬥受傷後奄奄一息的城城。本來青雲的惡霸演技應壓住扮受傷的對手，但城城顯然為角色花了不少心思，躺在梳化上氣喘如牛大晒超班演技，絕不讓他專美。

着爛衫周身傷

在讀者提供的照片及短片所見，2人演得十分到位，不消半小時已完成一個關鍵場口，導演邱禮濤極速「收貨」，全程零NG！身形向來Fit爆的城城因應劇情需要穿上爛衫，全身滿布傷痕，但不及其結實胸肌亮眼。

2位影帝未知是否太過投入對立的角色，戲外交流亦不多，令片場的氣氛有點嚴肅。青雲不時與導演睇Playback研究鏡頭，拍畢相關場口後大家才稍為放鬆，城城離開去下一場景時，亦有跟導演笑一笑打招呼。

拍攝地一改再改

該片早前在青衣船塢開工時，飛車指導被道具車壓傷一度命危，而劇組日前在「小泰國」場景拍攝期間，再度發生大型意外！原本一場飛機撞村莊的戲份只需炸毀半邊棚架，卻因意外令整個棚架倒塌，導致3名武師被壓傷送院，短短9日間兩度出事，共4人受傷。

電影製作期間接二連三發生意外，拍攝地點亦因種種原因一改再改，而拍攝期間除了意外，亦發生不少「失魂事件」，令不少行內人都覺得該片「好邪」！城城與青雲開工當日，工作人員入黑後就特別行出片場空地拜神「保平安」，祈求拍攝順利。對於該片再度發生意外，電影公司老闆林小明日前受訪時承認此事，但指情況不算太嚴重，受傷的工作人員已無大礙。

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