HOM全新品牌形象店@HOMlifestyle登陸尖沙咀　貼身打造男士時尚風格

【特約報道】法國男裝品牌HOM成立至今53年，憑藉多年的專業技術和經驗，業務遍布全球20多個國家，成為備受香港和歐洲人肯定的內衣褲品牌。最近HOM以全新形象@HOMlifestyle於尖沙咀開設新店，因應近年以「大叔」為主題的劇集與電影大賣，品牌乘着這個熱潮，邀請到型男代表姜皓文出席新店開幕剪綵及亮燈儀式，現場嘉賓眾多，場面熱鬧！

@HOMlifestyle的概念是希望將品牌專屬的剪裁和設計，從貼身內衣應用到家居服，休閒服等，務求將HOM的時尚設計及專業技術帶入每位男士的生活，令每個階段的男性都能展現獨特魅力。不論小鮮肉還是大叔，都能在這裏打造個人專屬風格。

姜皓文鍾情運動型底底

開幕禮上品牌負責人Anita Chan與姜皓文探討型男大叔背後的內衣品味。姜皓文早前逗留內地兩個多月拍戲，期間到了深圳、寧波等地拍攝，返港後又馬不停蹄為新戲開工，經常要長時間拍戲的他，對於選購內衣褲又有甚麼要求呢？他透露會考慮物料、外形設計和整體舒適度。年輕時喜歡三角形內褲，現在則鍾情運動型的平腳內褲，因為自己熱愛跑步和因應工作需要，穿着平腳內褲會較方便舒服。他認為內衣褲對男性非常重要，穿着舒適的內褲有助提升自信。姜皓文覺得HOM的內衣褲品質高，而且款式多、剪裁獨特，部分款式更為他帶來意想不到的驚喜。他表示曾穿着過其中一款很輕身的內褲，着上後的感覺有如冇着，十分舒適。

設計新穎 展現男士魅力

HOM擁有來自法國的專業設計團隊，設計出緊貼潮流的內褲款式，為顧客帶來前所未有的新鮮感，例如喱士、透視圖案、閃粉印花、T-back等款式。「我們有一款選用輕如羽毛的布料造成的T-back，輕身之餘亦很性感。可能一般人會以為男士Carry不到這些款，但其實好好賣，亦有很多女士買來送給男士，前幾日就有客人訂了100條！」Anita表示新店設計貫徹品牌理念，以獨特、時尚、舒適及高級為主題，以玫瑰金襯托出輕奢感覺。此外亦設有VIP房，關上簾就可在舒適的空間試穿，安心挑選適合自己的款式。

產品推介：

@HOMlifestyle 尖沙咀店

地址：尖沙咀彌敦道81號C店

電話：9546 4550