Q：我今年59歲，52歲時已停經，也有多年沒有進行性行為。大約半年前發覺下體有異味，但不痛不痕，看了婦科後發現尿道口及小陰唇都變了深紅色，像燒焦了的牛肉，醫生說是嚴重缺少賀爾蒙。做了超聲波檢查，採了分泌物化驗，一切正常。由於我曾做過3次乳房纖維瘤手術，不能服用賀爾蒙藥，醫生便開給我一支雌激素藥膏，每星期搽2次，6星期後就康復了。但停藥一個月後卻復發，搽藥便好了，但最近又再復發，請問這種症狀是否不會斷尾？對身體有甚麼影響？有甚麼方法解決？謝謝！

馬小姐

A：女性的更年期年齡平均為45歲至55歲，卵巢從旺盛逐步衰退至功能消失、卵巢分泌的女性賀爾蒙包括雌激素與黃體素快速下降、月經由不規則至最終停經。因着賀荷爾蒙急速變化，一些常見的「更年期症候群」如熱潮紅、心悸、頻尿、皮膚萎縮、情緒不穩、骨質疏鬆或心血管疾病風險等，均有機會發生在女性身上。同時，陰道黏膜層也會從原本20至25層減剩4至5層，陰道內的彈性纖維、膠原蛋白以至血管分布也開始下滑，引發陰道乾澀、陰部乾枯萎縮等生理不適。

停經７年後出現陰部異常，很明顯是雌激素缺乏而所導致的婦科症候群，醫生給你所處方的外塗藥膏，它的臨床用途是治療更年期外陰萎縮症和萎縮性陰道炎，屬於一種局部雌激素藥膏治療，除直接塗抹於外陰患處，另外的配置方法是將醫生指定劑量的軟膏導入塗藥管內，平躺後膝蓋彎曲將塗藥管輕輕導入陰道深部，按壓推管將藥膏推進陰道。

局部雌激素藥膏治療，既必須由醫生處方，按症狀嚴重程度決定劑量，也不宜長期使用，因這種賀爾蒙藥膏可能增加肺栓塞、深度靜脈栓塞、中風與心肌梗塞的風險，長期使用也可能增加子宮內膜癌風險。此藥膏亦妥為保管，尤其不可被懷孕婦女誤用，導致畸胎和流產等後遺症。

你反覆地受症狀所困擾，宜再向醫生徵詢意見，如何能持續在安全情況下使用藥膏治療。飲食方面，更年期女性需要多吸收水分，多吃含天然植物性賀爾蒙的食物如黃豆、苜蓿芽、牛蒡、櫻桃和大蒜等，亦可選擇服用這類植物的精華萃取物。有些女性會採用玻尿酸（透明質酸）但不含雌激素的陰部專用凝膠產品，增加陰部內外的保濕度，以此取代局部雌激素藥膏治療，或兩者互作交替使用以紓緩症狀和延緩復發期。

李偉儀