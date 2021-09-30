歌手夢緣分未到︱王敏奕劇接劇恨攞視后：係好大榮耀

藝人王敏奕（Venus）主演的無綫劇《把關者們》正在熱播，飾演性格硬淨、只求功績的海關監督「溫芷祺」，角色不懂與人相處，與現實中溫柔的她有很大反差。Venus坦言開拍初期，緊張得每晚睡覺每隔2小時就札醒，沒自信演好鬧人的戲分，有趣的是每當穿上制服，感覺就像Madam上身：「第一次圍讀，Moon（劉佩玥）就話我好奇怪，冇聽過我講嘢冇尾音，好硬。我拍第一集已經嚇親一個演員，佢話如果上司係咁嘅人，佢會唔做！」她自知聲線柔弱，故拍攝運用丹田氣添氣場，又自言在媽媽眼中性格堅強：「媽咪話睇到我有角色性格，我就係溫芷祺！」而家中兩個弟弟亦感受到她的強勢。

由《香港愛情故事》、《刑偵日記》、《把關者們》到《旁觀者》，緊接再開拍《法證先鋒V》以及另一部新劇，問她是否恨做視后？她直言：「有梗係好！唔會有人唔想攞獎，係好大、好大榮耀。」續言以往拍電影的目標是奪金像獎，但又覺得好演員不一定要用獎項證明自己：「大家覺得我係專業好演員，已經好滿足同感動。」她相信劇有劇命，正如《刑》劇叫好不叫座，做演員只能享受拍攝過程，收視則交給命運安排。

Venus去年簽約做星夢歌手後，歌手夢停滯不前，她覺得也是一種緣分：「正如我冇諗過會簽約做歌手，音樂部分努力中，隨時準備好。依家有好角色唔可以擺低，因為角色唔會等你。」

Hair：Ken Hui @ii Alchemy

Makeup：Henry Li

Location：Pier 1929