「東涌羅浩楷」陪男友買底褲　裕美做電燈膽睇食腸

因參加港姐面試、被封為「東涌羅浩楷」的Kirsten（利愛安），22歲未拍過拖，早前接拍交友app廣告後，立即有拖拍，與廣告男拍擋John擦出愛火花。Kirsten是中菲西混血兒，雖然選美不成，卻旋即獲無綫賞識獲邀拍處境《愛．回家之開心速遞》，工作運不錯，而愛情運亦剛萌芽，Kirsten早前便與男友現身西九拍拖。

當日她穿tee配牛仔褲，孭着斜孭袋，外披短袖恤衫，看似平實打扮，但短身tee卻凸出小肚腩，在男友面前她如小鳥依人，並陪着男友進入時裝店買內褲，十分體貼。原本是二人行，後來裕美忽然殺出，做電燈膽，裕美一見他們即攬攬打招呼，雞啄唔斷，之後索性坐低在餐廳慢慢傾，Kirsten與男友表現甜蜜，更餵男友食腸，裕美似乎覺得眼冤，忍不住用手機偷拍他們。

事後裕美自爆其實她是半個紅娘，透露John乃林作公司的下線，熱愛打拳的John，最「出名」是曾將富三代鍾培生隻眼打瘀，裕美說：「我請佢哋兩個拍廣告，我唔知佢哋撻着嘅，John同我講，成日收到心心訊息，原來係Kirsten拍完廣告之後戲假情真，我同佢講人哋係好女仔嚟，Kirsten未拍過拖，好珍貴，我知John都係好男仔，雖然佢個樣好似花心，但其實佢成日畀女仔呃，Kirsten一定唔會傷害佢，所以我覺得佢哋天生一對。」原來裕美是交友App的老闆之一，投資了6位數，她說身邊有女朋友曾經被騙財好慘，才激發她創業，揚言會嚴選加入的會員，笑言可給自己多個選擇。