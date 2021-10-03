聲夢學員拍劇︱Yumi經驗豐富　Venus自認身體語言弱

由《聲夢傳奇》學員拍攝的新劇《青春本我》於九龍塘某學校秘密進行拍攝，Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文）、Venus（林沚羿）、Lolita（蔡愷穎）及Sherman（潘靜文）等齊齊穿上校服演出，現場充滿青春氣息。

3歲時曾跟父親拍攝荷里活電影《蜘蛛俠2》的Venus，表示：「我之前拍過電影，覺得拍電影比拍劇混亂同辛苦好多，因為拍電影多數喺荒山野嶺，呢度有風扇舒服好多，而拍劇就係新挑戰。」問到是否最有演戲經驗？她謙稱說：「我都唔係最少NG，要睇番導演對我有咩要求同適唔適合嗰場嘅內容，我身體語言係弱啲，唔及我哋位跳唱小天后Yumi。」

Yumi指細個時拍過類似的劇集，她說：「都唔係相隔好多年，但我覺得係好唔同，因為呢套劇集屬於我哋聲夢，好似屬於我哋嘅古仔咁，但我覺得過往經驗都幫到我今次拍劇。」而身為學校劇社成員的Windy，指自己最沒有拍劇經驗，今次算是處女演出，所以覺得有困難地方：「譬如喊嘅情緒位，我覺得冇對白嘅內心戲係最難，嗰啲好難做出嚟，要觀眾去感受，我覺得今次係好好嘅嘗試、挑戰同經驗，多謝大家。」

同場的Sherman透露雖然是第5日開工，但仍有少少不習慣，她說：「因為對演戲係零認知，第一次拍攝多得導演嘅教導。」雖然她曾擔任兒童節目主持，但不覺得自己有着數：「其實係兩樣嘢嚟，兒童節目嗰邊要嘅Energy好大，但拍劇個Energy要調番低啲，初初接到個劇本做畀導演睇，佢都有減少我嘅Energy，因為我演得太High，但我個角色又唔係咁High。」談到現年23歲再着校服，她開心表示：「首先我都好多年冇着校服，着番校服感覺青春咗，加上其他演員好後生好細個，令我多咗一班中學同學咁樣。」又稱多得之前排練得多，所以到正式埋位時，NG次數亦不多。

Lolita坦言接劇本時感到驚慌，擔心自己的演技：「後來同導演傾，佢叫我做番自己，用番本身個性格去做，演嘅時候導演都收貨。」又指剛入讀大學，脫離校服只有幾個月，再着校服都感覺良好。