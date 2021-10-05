言承旭被爆電話連Data都冇　要上鍾麗緹屋企借WiFi

台灣型男言承旭雖然粉絲多多，受盡萬千寵愛，但在內地綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》中，完全可見其零安全感及多愁善感的性格，如唱情歌或見隊友出局時，當場淚崩。日前他在內地訪談節目中，自爆手機沒有流動數據上網外，曾到鍾麗緹家借用WiFi才能上網，令人嘩然！

在節目中言承旭在《披》中的隊友兼內地歌手張淇，指曾透過微信找言承旭：「我給他發微信，然後就三天之後回了我！他真的不怎麼用，你知道嗎？」言承旭聞言即尷尬一笑，並解釋說有位導演朋友跟他說過，在片場中見很多演員在玩手機後，即令他有所啟發：「我可不可以不要太靠手機？我可以專注做我自己，做想做的事，而我本身不會太依賴（手機）。我真的不太用微信，我比較會留電話號碼。」

張淇在旁補充，指言承旭只把手機當記事簿外，更有驚人發現：「然後我說你不開網，他說：『你看，我手機沒有網絡。』」主持人聞言即反問言承旭，手機是否沒有網絡，言承旭說：「確實手機沒有網絡，我跟你說個笑話，我還跑去鍾麗緹家，他們家有無線網絡，我跟他們借，我說我待會要上課，要借一個房間，我在那個房間，把大家都嚇死了！因為我剛好學的那個東西是比較要情緒的，我就在她房間大吼大叫。」主持即笑他「蹭網」外，更反問鍾麗緹下次還會借時？言承旭笑說：「後來再不回我微信了！」