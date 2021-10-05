東冲有料到：香港地位依然不變

《鐵金剛》系列最新電影《007：生死有時》日前於香港舉行了有聲有色的首映。（胡慧冲提供）

近年不斷有人爭論，認為香港的國際大都會地位已經大不如前。不過，所謂「見微知著」，從一些小事情可以感到香港依然是香港。

備受世界各地注目的《鐵金剛》系列最新電影《007：生死有時》剛於世界各地及香港上映，英國作為占士邦的出生地，舉行大型皇家首映自然是意料之內。

而香港則有瑞士手錶品牌贊助的首映，加上占士邦的名車現正在半島酒店展出，配合電影上映作出充滿話題性的宣傳。

反觀亞洲地區如日本、韓國、泰國、新加坡、印尼等，也沒看到有甚麼大型搞作。其中泰國之前因疫情關係將戲院關閉，直到10月1日才重新營業，而《鐵》的新作則安排於10月7日上映，但截稿之前還未看到有任何宣傳活動，別說名車展出，就連衣香鬢影的首映也沒有。相比其他地方對《鐵》片沒有心力大搞之際，瑞士手錶品牌便在港舉行了有聲有色的首映，並且有很多精美的紀念品派發，儘管入場的觀眾並非都是《鐵》的粉絲，但相信他們收到後也感高興。而泰國除了售賣《鐵》的大爆谷盒外，其他一概欠奉。由此可見，香港的國際大都會地位依然不變，香港始終是香港！

胡慧冲