林作賣「百萬拳賽」有味短褲　癲價賣57,000

麥明詩舊愛林作早前同「富三代」鍾培生舉行「林鍾大戰」拳賽，本來打輸咗都有100萬獎金，但因為佢要幫支持佢嘅朋友買飛入場，結果被主辦嘅鍾培生扣咗57,000元嘅飛錢，所以佢淨袋94萬3千元，有唔少網友就戥林作唔抵，覺得有人連嗰5萬幾蚊都要斤斤計較。

唔知林作係咪對齊頭100萬好有情義結，定係呢排好等錢使，所以佢喺社交網搞拍賣，拍賣品唔係佢賣開嗰啲二手名牌包包，而係佢着住嚟比賽、徹底被佢汗水洗禮過嘅二手短褲。林作為表誠意，喺片中上身赤裸，下身只着住條黑色底褲，露出咗佢嗰對逆天短腿，仲咬牙切齒咁話為，圓佢實收100萬拳酬嘅心願，所以拎呢條印有暱稱「Jolam」嘅短褲嚟賣，作價57,000元，講完一輪就着番條褲，以證明條褲真係佢嘅。

大拿拿要成57,000元賣條二手褲，似乎比扣佢飛錢嘅鍾培食水更深，以為佢又會被網民習慣性問候，點知只有一位網民用粗口留言外，其餘網友都話支持同有興趣買，更有啲網友問：「有冇洗過，洗過唔買。」其實啲網民係咪誤會咗，拍賣嗰件係佢條褲，唔係佢女友裕美着過嘅原味二手短褲喎！

問林作有冇成交到？佢話：「有呀，甚至海外嘅人，我哋有幾個人都認真傾緊，因為個額都大，所以未有人真係落訂，（啲網民話洗過唔買？）我梗係醒目啦，為咗有出售嘅一日，從來冇洗過，真空處理，我明白大家嘅要求嘅。」佢仲話明白個價格高，所以有商議嘅餘地，買家有誠意就得，不過一定過萬，其實件褲係值咁高價，因為將來我成名做咗特首，就好有價值喇。」