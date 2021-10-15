自閉兒被虐︱周啟生爆目撃性侵　 東華：嚴肅跟進調查！

歌手周啟生昨晚（14日）就其患有自閉症的21歲兒子周爵，於特殊學校宿舍中疑遭虐打一事到警署報案，其子是東華三院轄下一間特殊學校的學生，東華三院企業傳訊科今晚（15日）透過電郵回覆東網查詢，承認有一名宿舍職員，曾對學生肢體有拉扯及碰撞行為，而該名涉事職員亦在昨日已離職。

電郵回覆指：「本院屬下特殊學校一向嚴格遵守維護學童安全的基本守則，對有違守則事件採取零容忍態度。如發現有涉嫌虐待學童的事件，本院定必仔細調查，嚴肅跟進。本院徐展堂學校近日在了解一名學生意外弄傷腳趾的經過時，發現一名學校宿舍職員，曾對學生肢體有拉扯及碰撞的行為，隨即停止該職員接觸學生，並深入查證。在掌握具體情況後，已約見家長交代及向教育局報告。校長在親自與家長會晤後，乃於昨日(14日)向警方備案，而家長亦於昨晚向警方報案。由校方着手展開調查起，涉事員工再未有接觸過任何學生。該名涉事員工於10月14日正式離職。警方現正對有關事件進行調查，而校方亦積極協助警方調查，提供一切所需資料及紀錄。由於調查仍在進行中，目前未便透露更多詳情。」

若有合理懷疑 將交由警方處理

另外，周啟生於日前在社交網發文，聲稱在幾年前於宿舍目擊有學童被員工性侵，並對校方的處理手法感到不滿，東華三院企業傳訊科回覆，指在本月才得悉有關事件：「至於網上有指控學校宿舍多年前曾發生性侵的說法，校長於10月12日會見家長時才首次有家長提及有關懷疑事件，在此之前校方從未收到有關投訴或報告。校方嚴重關切有關指控，縱然事隔多年，已嚴肅跟進及調查中，若有合理懷疑，將交由警方處理。」