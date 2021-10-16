兩大視帝醫院鬥戲！鄭嘉穎馬國明兄弟決裂

由雙視帝鄭嘉穎、馬國明及鍾嘉欣 孭飛的台慶劇《星空下的仁醫》萬眾期待下終於播映。嘉穎與馬國明這對「好兄弟」事隔11年再合作卻要「決裂」，大鬥演技！而已為人父的嘉穎對小演員百般遷就，流露慈父一面。

無綫台慶劇《星空下的仁醫》明晚（18日）9時30分在翡翠台首播，由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡、羅子溢及張寶兒等主演，方浤酌任監製，是TVB首部以兒科醫療為題材的劇集，拍攝手術場面時更請來真正醫生，逐個步驟指導，製作認真。故事由20年前一宗醫療事故開始，令三位好友鄭嘉穎、馬國明及鍾嘉欣各行各路，多年後因一宗手術而重遇。

新劇焦點落在兩位視帝鄭嘉穎及馬國明身上，二人2009年拍攝《鐵馬尋橋》成為好兄弟，事隔11年再合作，惟劇中卻因意見分歧致關係決裂，多年不見，碰面時總是鬧交收場。繼《迷》3年後再回娘家拍劇的嘉穎首演醫生，雖然留鬚一臉不羈，卻是一位熱血仁醫，一心為小朋友治病，拍攝時亦處處以小演員為先，百般遷就，盡顯慈父一面。

相反，飾演頂尖小兒外科顧問醫生的馬國明雖然是個好醫生，但做事以目標為本，帶點亦正亦邪味道，與嘉穎兩極的處事方式成為導火線，兩位視帝大鬥演技，戲味十足。馬國明說：「雖然做過好多次醫生，但每次都唔同科，要重新學習都係挑戰。同嘉穎識咗好耐，同好朋友合作當然好開心，係順啲嘅，雖然中間冇乜合作，但默契好快就返番嚟。」他又指與鍾嘉欣及周家怡相識多年，但對手戲一直不多，合作有新鮮感。

鍾嘉欣開工氹細路

至於婚後在溫哥華相夫教子的嘉欣，主演劇集要數到6年前的《巨輪II》以及3年前客串《再創世紀》。劇中她是一名無國界醫生，之後回流返港重遇嘉穎，譜出淡淡然的感情線。去年拍攝時撞正疫情第二波，令開拍一再延遲，與子女分開近半年，嘉欣將對子女的愛投放到小演員身上，開工時最叻氹小朋友開心。同樣回巢的還有周家怡，闊別多年的她帶給觀眾新鮮感，飾演一名循規蹈矩的醫生，勤力又熱愛工作，但婚姻卻出現挫折，後來與一直幫助她的馬國明開展新一頁。

成功需母幹？張寶兒藐爆羅子溢

羅子溢繼響朵作《On Call 36 小時》系列後再披醫生袍，並與張寶兒飾演一對，配搭新鮮。飾演專科醫生的子溢對醫治病人本來很有天賦及衝勁，但母親龔慈恩身為醫術高明的醫學院院長，背景卻為兒子構成巨大壓力，媽媽一心扶持他做個好醫生，但子溢卻誤解媽媽一片苦心，令母子出現衝突。

而扮演麻醉科實習醫生的張寶兒性格好勝，工作有能力，最初看不起手術室拍檔「瀨嘢王」羅子溢，後來一同經歷事件，才發現對方過人之處，開始懂得欣賞他。

醫生變病人 何依婷生命鬥士

獲無綫力捧的何依婷穿起醫生袍都「仙氣」十足，但她在劇中並不是「花瓶」，飾演見習醫生的她外在及內在美兼備，是眾人眼中的「友誼小姐」，卻不幸罹患疾病導致行動不便，但她沒有放棄，創造奇迹繼續做醫生，相當勵志。對於今次的挑戰，她說：「角色心路歷程變化好大，第一次演呢種角色， 事前要花時間做功課代入情緒。」

新劇除了小生、花旦搶鏡外，飾演院長的海俊傑亦討厭得相當出位，他貪功又愛搞辦公室政治，視挑戰其權威的馬國明為眼中釘，處處為難，雙方角力亦非常有戲味。