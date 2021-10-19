孖鄧萃雯直播講《巾幗4》　黎耀祥叫大家唔好太大期望

由視后鄧萃雯及視帝黎耀祥主演嘅劇集《巾幗梟雄》及續集《巾幗梟雄之義海豪情》大受歡迎，至今仍係唔少觀眾心目中嘅經典神作，適逢昨日（18日）係《義海豪情》開播11周年嘅日子，兩位主角鄧萃雯同黎耀祥就罕有同框開直播，更首度開腔大談有關《巾幗梟雄》第4輯嘅最新情況。

提到《巾幗梟雄4》一波多折，曾傳開拍無望又突然「翻生」，鄧萃雯就坦言非常希望參演新一輯，甚至曾經空出檔期，無奈因為劇本問題而未能成事：「我跟黎耀祥的心也很愛這個戲，我們也希望如果有很好的劇本，再體現第4部的話，我肯定會考慮的，其實我檔期都留過出來了，但最後還是有些問題卡在中間，所以我就不能隨便說這個事情。演員真的是非常被動，我很多時候都不站出來說我會怎樣，因為時間沒到差不多，說也是白說的。」

2人坦言現在時機尚未到，不過黎耀祥亦表示絕對有機會促成合作，更「戴頭盔」笑指希望觀眾唔好期望太高：「當然有可能我們會再拍一部，但我都想借這個機會跟愛《義海豪情》的粉絲講，我們再拍一部未必是好，肯定不好的機會比較大，大家期待太高了。所以呼籲一下，再拍一部不好了，忘記就算了，原諒原諒。我們盡力而為，假如再拍一部，我們一定是盡全力去做，但效果有一點保留。」

最後，鄧萃雯再強調會盡量配合拍第4集，但能否成事都仲係未知之數：「我跟祥哥都說過了，往後要看這個戲的經過是怎麼走，他的走向是怎樣，我們能配合，我們都會盡量希望可以演，但如果到最後發現不是我們演的，肯定有他存在的原因，上天是有安排的。」