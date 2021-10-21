【營事檔案】粟米蘋果紅腰豆蛋沙律　補充纖維

這個沙律簡單又易做，十分適合拌菜或做為補充纖維的來源。如果家中有小朋友的，更可以邀請他們一同參與製作過程，令小朋友更容易接受和多進食蔬菜，同時也是一場溫馨的親子活動呢！

紅腰豆 素食者補鐵之選

紅腰豆豐含蛋白質及鐵質，每100克紅腰豆就有7-8克蛋白質和2.5毫克的鐵質；而發育中的青少年及孕婦，對蛋白質及鐵質比一般人有着更大的需求，因此十分適合進食紅腰豆。鐵質有助製造紅血球，預防缺鐵性貧血。鐵質一般常見在紅肉如牛肉、豬肉和羊肉等以及深綠色蔬菜中，而紅腰豆就會是除了深綠色蔬菜外，素食者的補鐵之選。

粟米 維持眼睛健康

粟米不但有天然甜味，而且含有葉黃素和玉米黃素。這兩種營養素都與視網膜有關，可以令眼睛減少受到紫外光及藍光的傷害，亦可以防止視網膜色素氧化。我們常知道紅蘿蔔對眼睛好，其實粟米都一樣有助維持眼睛健康。

不過，由於紅腰豆等豆類以及粟米在大量食用下有機會導致腸胃不適或胃氣脹等問題，因此腸胃或消化能力較弱的人士，就要注意食用分量。

【粟米蘋果紅腰豆蛋沙律】 (1人份)

材料：

粟米粒 1盒

蘋果 1個

紅腰豆 2湯匙

蛋 1隻

低脂沙律醬 1茶匙

做法：

1.蘋果去芯切粒，粟米粒及紅腰豆倒去水分，備用。

2.把雞蛋烚熟，切粒備用。

3.將所有材料倒入大碗中，加入沙律醬後拌勻即可。

Profile

吳耀芬(Kathy) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。