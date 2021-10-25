開騷晒舞技！馮允謙學MJ自摸　暗寸衛蘭老

歌手衛蘭（Janice）與馮允謙（Jay）於九展舉行一連兩晚的音樂會《JANICE X JAY FUNG：BACK TO THE NEW SKOOL》，昨晚（24日）來到尾場，吸引多位藝人好友包括林欣彤、鄭欣宜、衛詩、鄧佩儀、黃淑蔓、曾比特、黎美言、鍾舒漫及鍾舒祺等捧場。

2人以快歌《運動詩歌 X Full Moon Party》為音樂會揭開序幕，之後Jay獻唱《因愛之罪名》前跳了一段獨舞，他模仿米高積遜（MJ）的經典舞步自摸，惹得全場粉絲尖叫連連。當Janice唱《愛斯基摩人之吻》的時候，Jay在旁彈電結他伴奏，2人合唱《講多無謂》時就輪到Janice彈結他。期間播放2人的童年片段，片中Janice與孖生妹妹唱歌，Jay與孖生弟弟翻觔斗，一靜一動。

台上Jay透露今次是第二度在九展開騷，跟Janice合作大感幸運，笑言讀書時就聽對方的歌，Janice即時抗議謂自己年紀不是很大，又指也有聽對方的歌：「我好耐冇做騷，主辦單位問我想唔想同Jay做騷，我即時Say Yes。」她續指2人都是雙胞胎，一般人認為雙胞胎多是一個內向一個外向，2人都自認屬內向型，Jay稱性格較極端，髮型師常指他愛說話不懂收口，但又可以困在房間內一星期埋頭寫歌。

Jay在演唱會中大晒舞技，不過他自嘲家人不太欣賞：「細佬睇咗第一場，佢呢場冇嚟，因為佢話我跳得好核突，爸爸媽媽專登由加拿大返嚟，佢哋今晚都有到場，我喺屋企練習跳舞，因為冇音樂伴奏，爸爸睇咗笑到肚痛，叫我唔好跳。」

受訪時，問到Jay會否挑戰推出跳唱歌曲？他笑言：「頭先咪挑戰咗囉！我都想唱快歌，因為覺得快歌可以帶動到氣氛，我好享受唱快歌，不過我跳舞唔叻，我好想學跳舞。」他稱今次花了幾日時間練舞，到正式踩台板時覺得自己跳得難看，加上被父親取笑，曾有意打退堂鼓：「我有諗過同導演講取消呢部分，後來就諗當係一個新嘗試，反正遲早都要學，今次唔好，下次跳好啲。」他大讚Janice只花了2小時已能記熟舞步。Janice謙稱之前有少許舞台經驗，故較易上手：「其實我本身唔係太鍾意跳唱快歌，不過今次好好玩，同佢一齊跳得好開心。」另外，提到Jay的女友，他透露對方身在加拿大，故未能親自捧場：「佢話如果我出年開個人演唱會嘅話，就一定會嚟睇。」他有幸在兩個月內開了4場騷，令他積極健身及練歌，只是沒時間寫歌，希望能為Janice寫歌以答謝今次合作。至於Janice亦未知何時有機會開個人演唱會，但稍後會再有跟其他人合作音樂會，笑謂沒有時間停下來也是開心事。