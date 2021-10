開騷晒舞技！馮允謙學MJ自摸　暗寸衛蘭老

歌手衛蘭(Janice)與馮允謙(Jay)於九展舉行一連兩晚的音樂會《JANICE X JAY FUNG:BACK TO THE NEW SKOOL》,昨晚(24日)來到尾場,吸引多位藝人好友包括林欣彤、鄭欣宜、衛詩、鄧佩儀、黃淑蔓、曾比特、黎美言、鍾舒漫及鍾舒祺等捧場。

2人以快歌《運動詩歌 X Full Moon Party》為音樂會揭開序幕,之後Jay獻唱《因愛之罪名》前跳了一段獨舞,他模仿米高積遜(MJ)的經典舞步自摸,惹得全場粉絲尖叫連連。當Janice唱《愛斯基摩人之吻》的時候,Jay在旁彈電結他伴奏,2人合唱《講多無謂》時就輪到Janice彈結他。期間播放2人的童年片段,片中Janice與孖生妹妹唱歌,Jay與孖生弟弟翻觔斗,一靜一動。

台上Jay透露今次是第二度在九展開騷,跟Janice合作大感幸運,笑言讀書時就聽對方的歌,Janice即時抗議謂自己年紀不是很大,又指也有聽對方的歌:「我好耐冇做騷,主辦單位問我想唔想同Jay做騷,我即時Say Yes。」她續指2人都是雙胞胎,一般人認為雙胞胎多是一個內向一個外向,2人都自認屬內向型,Jay稱性格較極端,髮型師常指他愛說話不懂收口,但又可以困在房間內一星期埋頭寫歌。

Jay在演唱會中大晒舞技,不過他自嘲家人不太欣賞:「細佬睇咗第一場,佢呢場冇嚟,因為佢話我跳得好核突,爸爸媽媽專登由加拿大返嚟,佢哋今晚都有到場,我喺屋企練習跳舞,因為冇音樂伴奏,爸爸睇咗笑到肚痛,叫我唔好跳。」

受訪時,問到Jay會否挑戰推出跳唱歌曲?他笑言:「頭先咪挑戰咗囉!我都想唱快歌,因為覺得快歌可以帶動到氣氛,我好享受唱快歌,不過我跳舞唔叻,我好想學跳舞。」他稱今次花了幾日時間練舞,到正式踩台板時覺得自己跳得難看,加上被父親取笑,曾有意打退堂鼓:「我有諗過同導演講取消呢部分,後來就諗當係一個新嘗試,反正遲早都要學,今次唔好,下次跳好啲。」他大讚Janice只花了2小時已能記熟舞步。Janice謙稱之前有少許舞台經驗,故較易上手:「其實我本身唔係太鍾意跳唱快歌,不過今次好好玩,同佢一齊跳得好開心。」另外,提到Jay的女友,他透露對方身在加拿大,故未能親自捧場:「佢話如果我出年開個人演唱會嘅話,就一定會嚟睇。」他有幸在兩個月內開了4場騷,令他積極健身及練歌,只是沒時間寫歌,希望能為Janice寫歌以答謝今次合作。至於Janice亦未知何時有機會開個人演唱會,但稍後會再有跟其他人合作音樂會,笑謂沒有時間停下來也是開心事。