劉雅瑟用半年走出角色　林家棟激讚演得出色

由影帝林家棟主演的電影《智齒》成為本屆柏林影展唯一代表香港參展的電影，已鐵定11月18日於香港上映。戲中家棟夥拍劉雅瑟瞓身演出，二人關係苦苦糾纏，有如身處地獄邊緣般痛不欲生。導演鄭保瑞在芸芸過百試鏡演員中，敲定劉雅瑟這張新面孔挑大樑，他對這位演員讚口不絕：「劉雅瑟嘅角色心理狀態非常複雜，佢意外摧毀咗家棟愛妻嘅生命，長期活於歉疚中，重遇被害者家棟後，更換來萬劫不復嘅救贖過程。佢對角色全程投入狀態，大家能夠看到佢非常完整嘅心理變化，豐富了整部電影。」

家棟亦對劉雅瑟大表欣賞：「佢除咗演出落咗好多苦功外，仲打破語言限制，全程以廣東話演出，相信大家會感受到她嘅誠意同努力。」而新版海報中驚見劉雅瑟與女屍被困於廢墟，她身上滿布傷痕，更被緊縛綁上雙手，氣氛令人不寒而慄。

劉雅瑟走進了角色後，個人完全崩潰狀態。她透露竣工後需要用上半年才能完全放低：「我覺得自己是在盡力去完成這個角色的使命。在此之前，就聽旁人跟我說，鄭保瑞導演是一個很...很直接的導演。他對演員的要求非常高，當時我拍完後的大半年，都沒有走出來。我跳出這個角色，我是挺心疼她的，但是我站在角色裏，我只是想活下去。」

試映場後，大家都對以廣東話演出的她作出肯定，問到本身是語言能力很強的人，劉雅瑟答：「我真的完全沒有語言天賦，廣東話真的太難了，我只能靠死記硬背反覆練習，有時候在現場，他們聊天其實我都是一半靠裝，一半靠猜。」