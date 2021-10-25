唔蝕當贏！陳嘉慧投資6位數開舖由「頭」做起

無綫力捧小花陳嘉慧（Erica）之前完成電視劇《愛上我的衰神》拍攝後，原來秘密進行新搞作，年紀輕輕只得24歲的她，投資6位數字於銅鑼灣開了一間頭髮護理美容中心，日前升呢做老闆娘的她更化身護理師，落舖替客人做頭皮深層護理清潔及按摩，手勢有板有眼。

Erica接受東網訪問時，表示今次乃首次投資做生意，她說：「之前做《姊妺淘》時識咗依家嘅拍檔，自己有好多朋友都有頭皮、頭髮嘅煩惱， 因為做藝人，經常要染髮、電髮同夾髮，試過夏天拍古裝，因為要戴頭套，搞到成日生頭瘡，又痕又痛好辛苦，一直都諗點樣可以令頭皮同頭髮健康啲，之後拍檔介紹咗啲產品畀我，覺得效果幾好，改善咗好多又可以幫到人，所以就決定投資。」問她平時於舖頭有甚麼任務時，她說：「我都有跟拍檔學過，開始嘗試幫客人做頭皮分析同Treatment。（邊樣最難？）清理頭皮角質，要將頭皮毛囊打開番，好需要技巧，而且人的頭部分咗好多唔同穴位，每一個位都代表身體唔同部位，就好似腳底按摩咁，不過按起上嚟都會好舒服。」

日本來港工作

Erica於日本長大，家人現時都在日本，在港工作4年，辛苦儲了血汗錢，問她有否想過何時歸本，她說：「未諗到咁遠，第一次投資，唔蝕就當贏，最緊要幫到人。」她又指家人向來於日本從事飲食業，以前自己都有落手落腳幫手：「細個屋企已經開鐵板燒食店，就算有員工喺度，媽咪都會叫我幫手，仲會叫我洗厠所，佢話乜嘢都要由低做起，有乜嘢操重嘢都做過。（有冇諗過喺香港做飲食生意？）我想挑戰吓其他嘢先，依家做呢度，自己又要做幕前工作，都未有時間諗其他住。」

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