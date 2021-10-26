美加粉絲應援︱Anson Lo打的炒車　傷腰照做Gym

人氣席捲全球的本地男團MIRROR，12子中暫時以姜濤及Anson Lo的人氣最強勁，鬥得難分難解，兩大人氣王舉手投足隨時觸動粉絲神經。Anson Lo前晚自爆發生交通意外，遭尾隨車輛猛撼致腰部受傷，令粉絲「神徒」通宵不眠守候最新消息，同時遠在美國及加拿大的「神徒」正為他舉行大型應援行動時，亦對「教主」出意外非常關注。

向歌影視及廣告進攻的Anson Lo，常為工作忙得通宵達旦，曾飽受嚴重過勞致聲帶發炎和結繭，他曾笑言有時間沖涼，已是值得感恩，惟前晚深夜他自爆發生交通意外，嚇得廣大「神徒」徹夜不眠以追貼最新狀況。當晚他在社交網更新限時動態「打卡」，上載身在的士車廂中的短片，並寫上「進修的一天」，但隔了一小時後再更新，自爆遇上交通意外，並以「小確幸」來形容避過一劫，未有受重傷。他留言：「今日的小確幸，剛剛乘搭計程車時，被後面的一輛私家車撞到，整架計程車被撞上行人路的樹旁，幸好司機叔叔和後面車內的人沒有受傷，我也沒有事，大家放心。再次感受到生命的寶貴，大家記得乘車時一定要扣好安全帶。」

由於Anson Lo未有交代有否受傷，當然觸動「神徒」的神經，非常擔心偶像。未幾他現真身報平安，在限時動態中見他手掩着臉稱無大礙，揚言「食咗先講」要急急食飯醫肚：「大家可以放心啦，我回到家了，司機叔叔不停追問我用不用去醫院，扭到一下腰而已，沒大礙，現在先吃個晚飯。」自爆有腰傷的他拒絕入院檢查，令粉絲更加擔心，不停在網上瘋狂留言叫他盡快檢查。

由於群情洶湧，Anson Lo睡前答允「神徒」睡醒後會再視乎情況，直至昨午接近3時拍片交代最新情況時，他竟是流着兩行鼻血現身，其實這只是他向來最愛用的特效。在片中他說：「一個實時嘅Update狀況，大家放心，唔使咁擔心，我條腰唔係咁大問題，最大問題係不嬲有舊患，所以唔使咁擔心，我OK。」而他昨晚更去健身中心透過滑索器械狂操麒麟臂，不少粉絲指他動作有點生硬，擔心是腰傷所致。

「教主」炒車，令遠在美國及加拿大等地的「神徒」一樣表示關注，同時他們為了令「教主」知道在地球另一端都有「神徒」存在，紛紛發起應援行動。有「神徒」連續7天進行大型戶外宣傳，租下美國紐約時代廣場3D曲面巨型LED屏幕，每隔6分鐘播放《Megahit》，是次應援是香港及美國的後援會跨地域合作，選址時代廣場，因每日人流達30萬，希望更多人一睹「教主」的魅力及風采，而成員之一陳卓賢（Ian）早前亦獲粉絲在上址應援。另外，加拿大後援會日前於多倫多TEC Tower租下雙幅巨型LED屏幕播《Megahit》MV，更在昨日召集眾「神徒」在多倫多的Yonge- Dundas Square大集合，希望拍超級大合照，讓「教主」知道遠在多倫多一樣有「神徒」支持。而美加兩地的應援，Anson Lo也有轉發相關消息並表示感謝。

Anson Lo在MIRROR 12子中，近年的確是氣勢愈見強勁的一位，在他和隊友呂爵安合演劇集《大叔的愛》的助攻下，風頭幾乎蓋過隊中的人氣王姜濤。他最新推出的歌曲《Megahit》MV在官方短片頻道推出一個月，收看次數已超過542萬，而《不可愛教主》MV推出至今3個月，收看次數衝破900萬，連同今年2月推出的《EGO》，至今3首歌曲的收看次數衝破1,650萬。而姜濤兩首個人單曲MV《Master Class》及《Dear My Friend,》則共逾1,574萬。至於社交網粉絲人數，坐擁58萬8千的姜濤暫時以「大你兩千」的姿態稍為領先。