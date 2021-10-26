去年與CEO結婚　趙敏雅自爆曾被醫生指只剩1年壽命

韓團Jewelry前成員趙敏雅去年9月與健身中心CEO註冊結婚，她於今年6月為老公誕下6磅B仔，產後不時透過社交網公開近況，而她昨晚與老公和B仔亮相節目《戀愛道士》，大談兩人的戀愛故事，趙敏雅又公開談及她多年來的患病經歷和爭議。

趙敏雅指她本來是不婚主義者，但老公一直追求她，拍拖3周便註冊結婚：「老公通過社交網說可以在健康管理方面幫助我，聯絡了1、2個月，他就提出拍拖，本來我打算跟他保持距離，但第1次見面便聊了很多，第2次見面就拖手了。」她又指曾與老公表示想堅持婚前不發生性行為，對方亦答應她，所以婚前只是拖手和錫錫。

而她表示因為自己總是無法停下來休息而感到苦惱：「我最喜歡學習和做運動，我有製餅師、注冊經紀、嬰兒策劃師、兒童料理指導師等23個資格證。」而老公李允漢就表示很尊敬趙敏雅，同時亦很擔心對方會因為太操勞而暈倒。

曾經營麵包店的她指當時曾因為兼職員工將硬幣放進麵包裏而遭投訴，令她大感憤怒和無助，後來她因為太愛工作而健康亮紅燈，患上免疫系統疾病雷諾氏綜合症（Raynaud's syndrome）：「我因為體力透支而暈倒，每星期暈倒幾次，去醫院時醫生說我只剩下1年壽命，要完全停下來休息才有機會好轉，但不會完全康復。」但她後來仍堅持繼續工作，在6個月後發現健康繼續惡化，才忍痛關閉麵包店。她指產後出現耳石症，但現時因為要餵母乳而未能接受治療，又表示以前一直覺得即使死了也沒有遺憾，但現在希望為了孩子而健康生活。