逛一逛市集　搜尋心水手作

轉眼間來到周末，大概都離不開行街睇戲食飯的標準三式，不過就算個個禮拜都係行街，都可以行得不一樣呀！已經變成幾乎每個星期港九新界都會有不同的期間限定市集，其中不少都滿有心思，而且皆以手作為主，有興趣就去逛一逛啦！

【秋日童話市集】

童話的世界單純美好，很多人都曾幻想成為當中的一員，雖然這個願望不能成真，但可以逛一逛位於iSQUARE國際廣場3樓，以「秋天的童話」為主題的原創手作市集。「SOHO MARKET FALL WONDERLAND MARKET」雲集各種含有「秋天的童話」元素的原創手作，如花藝擺設、布藝飾品、寵物用品、護膚肥皂、香薰蠟燭、咖啡花茶、手工皮革及首飾等，種類多樣，臨近萬聖節，更有不少扮鬼扮馬的手作產品，節日氣氛濃厚。

日期：10月30及31日

時間：12:00nn至8:00pm

【失敗之祭市集】

都說「失敗是成功之母」，如果沒有一次又一次的成敗，又點會進步，？家福會聯同LOCOLOCO以失敗學為主題的大型市集，透過一連串市集罕見活動，讓大家體驗一個新奇有趣的市集，從而明白「失敗其實沒有大不了」的觀念。

今次的市集設於饒宗頤文化館，設有接駁小巴，會邀請約80個本地品牌及人氣KOL參與，並加入日系元素，如繪馬祈願打卡位、求籤寺、參拜「失敗之神」、劍球體驗班等。活動方面更是多元化，例如Busking、DIY工作坊、知名插畫家展覽、減壓發洩出氣區、及店主「失敗之作」展覽等，有得玩、有得影，又有得買，絕對是解壓放負的好地點。

日期：11月6及7日

時間：12:00nn至 7:00pm