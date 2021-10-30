小朋友萬聖節派對　變身另類Fashion Show！

每年萬聖節都有不少家長悉心裝扮家中子女，讓他們穿上有特色的衣服到學校慶祝。學校萬聖節派對變成了另類Fashion Show。家長與小孩的腦洞與動手能力愈大，時裝騷就愈精彩。

台灣小女孩萌萌於2016年的萬聖節學校派對中，就扮成日本動畫電影《千與千尋》中的無臉男，結果因為效果太逼真而整喊同學。讓段影片在網上亦瞬間引來極大回響，隨後很多人都關注萌萌與妹妹咩咩每年的萬聖節裝扮。萌媽也相當用心，每年都落力為兩姐妹打扮，年年主題不同。繼2017年萌萌升上國小後，今年咩咩亦快將升上國小，參加最後一年的幼稚園聖誕節派對。萌媽在社交平台發布今年的恐怖趣致裝扮，萌萌與咩咩打扮成著名恐怖片《小丑回魂》裏面的小丑與小男孩，相似度有100%！事不遲疑，一起來回顧萌萌與咩咩的萬聖節裝扮！

萬聖節搞怪造型又點止咁少？網上就有一位媽媽將自己的小孩打扮成煤氣罐，煤氣罐上還寫着「請勿靠近，易怒小孩」。更有家長將小孩打扮成《生化危機》的中島美嘉，張開血盆大口，嚇倒不少網友。另又有人為小孩裝穿上白裙，但臉上和手腳卻加了血漿的特效化妝，效果十級驚嚇，連一眾網友看到都直接驚叫「太强了」！