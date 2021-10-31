投資7位數開音樂學校　林二汶第一次見家長好緊張

歌手林二汶開設的音樂學校今日（31日）舉行開幕，其父母也有到場支持，她透露學校於周五正式開學，已收到很多人報名，仍在招生中：「我第一日見啲家長都有啲緊張，因為我平時都比較輕鬆，但對住家長同小朋友唔可以亂講嘢，當然我都唔會亂講，啲家長都好好。依家剛剛開，唔會開太多班，因為我想處理得好啲，面試都要花幾日，學校口碑好重要，希望小朋友真係學到嘢。暫時會有4至5班合唱團，每班4至6人，我哋係小班教學。」

她稱學校已籌備半年以上，笑言是斥巨額投資：「七位數都不相上下，我自己一個人獨資，同我2010年開公司做音樂製作一樣係獨資，當年都投資咗一層樓嘅首期。（學校預計幾時回本？）希望一年啦！」她坦言雖然有做老闆經驗，但開學校始終是不同體驗，有多方面要考慮，尤其開實體學校，連地板用料等細節也要研究：「我呢度啲學生係4至12歲，安全好重要。」二汶要兼顧學校及幕前工作，她自言每日的工作表都填得密麻麻，加上聖誕節會開騷，她說：「我有個詭計，就係如果啲學生叻，我會叫佢哋上台表演，咁我可以睇住佢哋綵排。其實個騷嘅流程我定好晒，係未綵排。」