倒轉地球變炸爆地球　陶大宇「宇宙級」唱腔成網絡紅人

都說音樂無界限，無論唱功好壞，只要有娛樂性，一樣大受歡迎！身為元祖級「師奶殺手」的陶大宇，近日憑其無人能及的「宇宙級」唱腔及「洗腦歌」，成為熱爆內地的網絡紅人，被封為大娛樂家「陶宇宙」！主演多部神劇《大時代》、《刑事偵緝檔案》及《縱橫四海》等的他，依然是不少內地觀眾煲劇的對象，因此一直成為內地商演爭相邀請的寵兒。

每次商演，陶大宇一定獻唱其「飲歌」《倒轉地球》，演唱時施展「水撥式」的招牌台風，而有一把「撒旦吻過的聲音」的他，聲如洪鐘，中氣十足，聲嘶力竭的高叫狂嗌，一開口即劃破長空，唱至隕石旁的天際，箇中的超級爆炸力猶如地對空導彈。其「宇宙級」唱腔，成為網民熱話，指他把大家已遺忘的《倒》曲唱紅，比原唱者演繹得更精彩及有娛樂性，封他為「陶宇宙」！

陶大宇的《倒》曲頓變「洗腦歌」，近日成為內地多個平台的大熱短片，其中抖音更出現多個「倒轉地球陶大宇」、「倒轉地球陶大宇唱了多少次」等熱搜題目，凡輸入「倒轉地球」即出現他獻唱的短片，不少網民更「跪求」完整版。同時，有來自各地及不同界別的網民紛紛倣效他的台風及唱腔，拍片大玩covering或惡搞，包括有「公路版」、「籃球運動員版」、「大學校園版」等，更有網民把他在《大》劇中被鄭少秋掟落樓的片段加插。在不足一個月內，單是熱搜題目「倒轉地球」的相關短片，播放次數超過550萬！

有不少網友指陶大宇唱《倒》曲時，不單唱到把地球倒轉，更是毀滅及炸爆地球，唱至天崩地裂，地動山搖，有網友搞笑的以2018年的颱風「山竹」作比喻，認為當中的震撼度，以及挑戰人類感官極限的程度，跟「山竹」無異！更有大批網友笑指，難怪他在《大時代》中被父親「丁蟹」鄭少秋掟落樓：「丁蟹扔他落樓是有原因的！」同時他更由「師奶殺手」升呢為「天王殺手」，皆因他的另一飲歌是天王郭富城的《唱這歌》，演唱效果同樣「石破天驚」，笑言另一天王張學友十分「危險」，其歌曲將是「陶宇宙」的下一個目標！

不過有大批網友卻力撐，指他的專長始終是演戲，並大讚他是以真功夫上陣，起碼不是假唱咪嘴敷衍了事，加上表演時娛樂性高，反而認為愈聽愈開心，笑稱他的歌喉非常「治愈」並充滿正能量，不開心或感壓力時收聽，煩惱一掃而空，並要收錄做手機鈴聲或鬧鐘鈴聲，認為其歌聲「多功能」！

有來自青島、四川、雲南及廣西等多地的網友留言，紛紛要求他到以上地方演出，希望可親身在現場感受他的歌聲，更有不少網民聲言結婚或開張一定要邀請他：「怎麼愈聽愈好聽？」、「已經拿來做電話鈴聲！」、「前半生縱橫四海，後半生倒轉地球！」、「要是我做老闆，做生意開張，一定要請陶大宇來唱吧！」、「何時出專輯？」、「好聽到失眠，每天早晚都要聽！」、「香港欠陶大宇一個金曲金獎！」、「如果我有錢，結婚的時候一定要請他來我婚禮」、「唱學友的《頭髮亂了》吧！」、「期待他的每次演唱，我們需要這種娛樂！」、「是音響問題吧？以非專業歌手來說，也算不錯！」