粉絲告網民幫偶像出頭　金宣虎被爆有諗過退出演藝界

韓劇《海岸村恰恰恰》的男星金宣虎早前被前主播舊愛崔英雅發文爆料指「強迫墮胎」後形象插水，被飛出綜藝節目《兩天一夜》及2部新戲，後來韓媒為他平反，力證他沒有強迫女方墮胎，原本下架的代言廣告亦已陸續重新上架，他亦將於下月投入新片《悲傷熱帶》的拍攝。

有部分網民認為近日評論風向大逆轉是因為金宣虎在背後控制輿論，但韓國娛樂新聞記者姜慶允（音譯）昨日於電台節目上說：「以我所知，金宣虎沒有作出任何回應，他因為受到太大打擊而想放棄所有東西，他指的是演藝活動。」她指大部分想為金宣虎平反的爆料者都是崔英雅的友人：「有5、6個跟她最要好的朋友將對話內容或短訊內容等發給媒體，她們都說覺得金宣虎好可憐。」

而金宣虎在捲入醜聞後被不少網民攻擊，他的粉絲組織昨日發聲明，預告將對散布謠言及留惡意評論的網民採取法律行動：「我們正收集對金宣虎及其家人進行人身攻擊及損害名譽等行為的證據資料，在集齊資料之後會發給S.A.L.T事務所，散布未經證實的消息而造成名譽損害，以及即使是事實但是以誹謗為目的的摘示事實名譽損毀罪，都是明明白白的犯罪行為，會受到法律上的懲罰。」