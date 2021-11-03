網紅麗英改花名　ANSONBEAN變ANSONSWEET

寰亞孻仔ANSONBEAN邀請網紅麗英合唱及拍攝新歌《you made my day（with Lai Ying）》MV，雖然由早拍到晚，但未嫌攰且笑聲未停過，做盡所有少女幻想的拍拖場景，麗英還替他改暱稱：「佢好甜、好冧嗰陣我就叫佢『ANSONSWEET』、孭住我跑完熱到爆炸就叫佢『ANSONBURN』。」他表示從未被別人改暱稱，被逗得哭笑不得。麗英又說：「好開心，根本係我嘅自肥計劃，可以同靚仔合作，佢好Cute，今次係我拍過最Sweet嘅MV。」

ANSONBEAN感謝麗英與他合唱又跟他拍MV，陪他玩足一日：「好好玩，我哋整嘢食好好笑！」麗英坦言事前有擔心自己太率直和大膽而嚇襯對方，但他強調：「冇呀，我冇事！」麗英立即爆料：「初見面時我呃佢話我17歲，今年讀大學Year 1，叫佢師兄。後來話佢知我其實大過佢3歲，佢嚇到O咗嘴，好搞笑！」

此時歌手馮允謙（Jay）突然出現，麗英衝口而出叫他「老細」，原來他客串MV飾演麗英的上司。Jay被影響幽默感急升：「我有冇對白㗎？我中文唔叻喎！」身為《you made my day》的作曲人之一，Jay 透露拍MV前已率先聽過他們的合唱版，讚麗英聲線特別，與ANSONBEAN好夾。麗英卻扁嘴投訴：「首歌咁冧，要望住佢錄音先可以唱出好甜嘅味道嘛，點解要分開錄？」Jay拉開話題安撫她說：「我有睇你嘅片和聽你唱歌，不如下次我哋一齊Jam歌。」麗英聞言立即興奮答應。