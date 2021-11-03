內地男團爆4P性愛片　公司老闆報案處理

內地Hip Hop男團8MILE KIDZ爆出性醜聞！成員萬六、達芬奇、LeyonB疑似曾在未成年時，拍下三男一女的4P影片，片中見到有人笑着進行性行為，其中一人在鏡頭前大喊嘻哈廠牌口號「8 mile gang gang」，旁邊還有一名人士用手攝錄拍下過程。

近日片段在網上瘋傳，事件引起軒然大波！他們公司的老闆夜楠昨日（2日）親證「事情屬實」，表示：「我剛剛得知了這個性質極其惡劣的事情，有關於我們的簽約藝人萬六、達芬奇和LeyonB，在和他們本人確認後，事情屬實。」他亦在社交平台發文：「錯誤必順改，我堅決不允許這樣的事情再次發生！」他表示已和該3名成員解約，並已向警方報案。

成員達芬奇回應表示：「我前方已經看不到路了，我的一切在昨天已經全部坍塌。事情發生在簽約公司之前，對於我的隱瞞和退縮，向培養我的公司道歉，向愛我的家人道歉，對不起，我辜負了所有人的期待。現在我意識到了我的錯誤和嚴重性，也應該為了自己的所有錯誤買單，我接受所有的處理結果。對不起那些曾經喜歡過我的人，讓你們失望了，今後我一定好好做人，達芬奇不會再出現了，再見了。」