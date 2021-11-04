鬥氣冤家CP值爆燈　鄭嘉穎向大肚鍾嘉欣表白

鄭嘉穎與鍾嘉欣在無綫重頭劇《星空下的仁醫》飾演一對，雖然首次合作但CP值卻爆燈。兩屆「視帝」嘉穎演出自然有保證，飾演「鬍鬚醫生」的他劇中風趣幽默，為緊張的病童個案起緩衝作用。而做媽媽後久休復出的嘉欣，演戲亦有開竅之感，揮灑自如。

昨晚（3日）劇情講到羅子溢大受病童歡迎，嘉欣嘲諷嘉穎笑說：「鬍鬚醫生接受現實啦，人哋靚仔醫生人氣勁過你。」他則說：「我搵到接班人，以後就唔使咁辛苦。」她續說：「你搵到接班人喇，你可以退休喇。」 兩人的劇中的鬥嘴戲令網民大讚過癮。

網民對嘉穎與嘉欣這對鬥氣冤家的感情發展相當期待，嘉穎一直不理解單親的嘉欣進行人工受孕，亦是兩人的磨擦點，但對她仍關懷備至，不時守護在身邊，今晚（4日）將講到大住肚的嘉欣意外扭傷腳，嘉穎見狀即大為緊張，亦趁機表明心迹，在預告中嘉穎向嘉欣表白說：「我想照顧你，可唔可以畀個機會我。」兩人的關係會否進一步發展，就要看劇情發展。

此外，因病雙腿癱瘓要坐輪椅的何依婷昨晚亦演技大爆發，她傷心欲絕，含住眼淚問馬國明自己應唔應該繼續做醫生？他則鼓勵說：「你應該問自己個心，仲想唔想做醫生。」