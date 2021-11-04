做試管嬰兒恨生第2胎　華原朋美自爆遭舊愛呃過億

47歲日本女歌手華原朋美，入行以來情路崎嶇，90年代曾與捧紅她的音樂監製小室哲哉拍拖，分手後自殺不遂。屢遇賤男的她，前年未婚誕下一子做單親媽咪後，今年8月終於覓得歸宿，帶子閃嫁經紀人。一身幸福肥的她，亮相昨日播出的占卜節目《雖然很突然，可以為你占卜嗎？》，自爆做試管嬰兒，想生第2胎。她又喊住自爆當紅時曾遭舊愛欺騙，從沒收過過億日圓的歌唱版稅。

華原在節目中被占卜師批她性格「容易相信別人，也容易被騙」，她點頭承認後，更喊住爆出從1995年出道後，雖然唱過多首百萬單曲，但卻遭前男友所騙，從沒拿過任何版稅，更透露金額逾億日圓(約683萬港元)以上。雖然她沒有公開前男友身分，但外界推測對象正是小室。她又透過25歲時曾痛恨某位女位，令她因為「華原朋美」的身分而被遭狠飛，疑是指當年介入她與小室之間的KEIKO。

育有2歲仔仔的她，又透露想為新婚經理人老公生第2胎，已透過人工生殖技術做出受精卵，預計明年3月將胚胎植入子宮。她詢問占卜師「做人成功」的可能性，占卜師回答「從運氣上來說很有可能」，又鼓勵說「容易懷孕的時期到了」。華原揚言今胎想生女，但占卜師算出兒子的可能性比較大。