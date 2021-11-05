蚊香雙花　正邪大對決

日本AV廠Prestige被戲稱為「蚊香社」，原因係其公司標誌設計成一圈又一圈似足蚊香，而佢近年不斷發掘優秀新人為大家獻技，今日就搵來廠內兩位妹系雙花比併一下，睇吓邊個吸引啲啦！

出水芙蓉

P廠坐擁好多出色嘅專屬女優，包括「神乳」河合明日菜、「魅力女神」鈴村愛里、「天下無雙之H奶」渚好美等，當然亦唔少得其中一位妹系小花野野浦暖。今年22歲嘅佢，五官標致，水汪汪又精靈迷人嘅眼眸，電力十足，同一代瘦身小天后希志愛里有幾分相似，但係暖妹嘅肌膚明顯更加鮮嫩同白滑。

佢喺2019年第一季出道，賣點係無邪氣妹系笑容，P廠仲大讚佢嘅可愛氣息可以吸引到一億人鍾意添！至於暖妹下海嘅原因，係因為佢覺得拍AV相當有趣，抱住好奇心加入AV界。出道初期以怕醜又柔情嘅演出成功吸引AV迷嘅注目，之後喺P廠嘅塑造之下，好快就由純情少女變成淫邪癡女，冇變嘅係體質敏感，而且儲水量十足，被男優輕輕刺激就出現江河缺堤，爆發出激烈潮吹！

野野浦暖

年齡：22歲

身高：5呎

三圍：34C-22-32

純潔無邪氣

今年19歲嘅美之嶋惠理，同屬妹系嘅Prestige專屬女優，散發出鄰家女孩嘅氣質，天真又純潔，笑起上嚟無邪氣笑容，令人有如沐春風嘅清新感覺。身材方面亦相當吸引，肌膚白滑又有彈性，體態弗到漏，最難得嘅係一對E奶飽滿堅挺，而且乳點色澤淺淡，一睇就知狀態相當健康又鮮嫩。

佢同師姐野野浦暖一樣，都係因為好奇心而投身AV界，同時亦因為追求快感和滿足慾望，佢坦言天生性慾旺盛，每星期都要自娛先得到滿足，所以好想同男優喺床上較量，帶畀佢高潮感覺。喺演出中佢表現悅目，而且聽教聽話，玩任何體位都唔會Say No，激戰時表情夠肉緊又投入，真係睇到人興奮無比。而論到潮吹功夫，惠理亦不下於師姐野野浦暖，一樣係水頭充足，爆發力強！

美之嶋惠理

年齡：19歲

身高：5呎2吋

三圍：34E-23-33

第１回合

鬥身材

野野浦暖一副纖巧身材加一對C奶都幾吸引，之但係佢愈來愈瘦，如果肥番少少有啲肉地會更加誘人。至於美之嶋惠理肌膚嫩白且骨肉勻稱，上圍仲有一對E奶分量十足，呢個回合明顯勝出！

第2回合

鬥床技

以新人嚟講，美之嶋惠理喺床上嘅表現相當唔錯，喺3P場面能夠一邊騎乘，同時又用口舌招呼另一位男優。不過，野野浦暖就更加厲害，唔單止騎功靈活快速，以美腿玩腳仔擦槍亦輕易KO男優。

第3回合

鬥調皮

作為妹系女優，梗係要集可愛、精靈同調皮於一身，呢方面野野浦暖初出道時都有齊呢啲特徵，但係經過浸淫之後，已失去清純感覺，演出愈嚟愈癡態，以玩弄男優為樂。至於美之嶋惠理氣質純真溫文，演出時亦表現得可愛調皮，甚討人歡喜。

小師妹惠理勝出

個人認為野野浦暖嘅樣貌同床技，本來都比較優勝，但係衰在愈來愈瘦，連上圍都𦂨咗水，個樣仲帶少少病態添，唔似得美之嶋惠理呢位新鮮女優咁活力十足又身材豐滿，所以綜合嚟講，今次比併係由小師妹惠理獲勝。