細佬當兵鬧事　韓孝珠淪箭靶被網民抵制

曾拍韓劇《W》及電影《我的變身男友》的34歲女星韓孝珠，相隔5年拍攝的韓劇《Happiness》於前晚首播，她今次變身警察特攻隊的戰術要員，是她首次挑戰動作戲，所以不少劇迷都表示期待。而多年來曾拍攝多部人氣作品的她，原來曾因為胞弟而面臨引退危機，到現在亦因為該事而被部分網民攻擊。

她於2005年憑電視劇《Nonstop 5》出道，翌年在電影《家師傅一體》的第2部曲《野蠻師生2》飾演女學生一角，並憑電影《非常特別的客人》分別在《韓國電影評論家協會獎》及《新加坡國際電影節》獲得新人獎及最佳女主角，其後憑韓劇《一枝梅》在《SBS演技大賞》奪得新人獎，而《燦爛的遺產》和《同伊》亦帶挈她在多個頒獎禮橫掃人氣獎及最佳女主角等多個獎項。

不過韓孝珠的胞弟於2013年7月在當兵時惹是非，他被指欺凌及恐嚇其他軍人，令對方自殺身亡，本來軍方打算低調處理事件，但受害人父親於翌年6月公開加害者的身份，當時韓孝珠所屬的BH事務所被指有意隱瞞事件，而加害者最後沒有被起訴，令網民更加不滿，不少人發起抵制韓孝珠主演的電影《巨聲架勢堂》，電影上映前已被網民用「0分洗禮」攻擊，網民又致電其代言的品牌表示會罷買產品，更發起簽名運動要求她退出演藝界。

韓孝珠其後克服爭議，於2015年主演的《我的變身男友》大受好評，入場人次突破200萬，她憑該片角逐《大鐘獎》、《青龍電影頒獎禮》及《百想藝術大賞》影后，並在《韓國電影演員協會之夜》獲得「Top Star獎」，而她翌年與李鍾碩合拍劇集《W》，是她相隔6年再拍劇，收視稱冠同時段劇集，她更憑該劇在《APAN Star Awards》及《MBC演技大賞》獲得視后殊榮。