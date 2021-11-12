香港男性平均身高171.1cm　MIRROR成員算高定矮？

人氣男團MIRROR不知不覺已經出道3年，而佢哋嘅身高，一直都係網友討論嘅話題，究竟邊個最高，而邊個又最矮？佢哋嘅身高比香港男性平均身高高定矮呢？

介紹番先，根據2021年全球男女平均身高數據顯示，香港男性平均身高為171.7cm，喺調查83個國家或地區叫排第47。而根據《MIRROR 100問》中嘅數據顯示，最高嘅係邱士縉（Stanley）嘅183cm，第二係李駿傑（Jeremy）嘅182cm，第三係陳卓賢（Ian）嘅181cm！而姜濤、呂爵安（Edan）同埋Anson Kong都係174cm，排喺第四。餘下成員都高於170cm以上，除咗邱傲然（Tiger）之外，佢喺節目中好隱晦咁話自己有16Xcm，冇明確講出自己身高！至於邊個腳最大？就係身高排名第二嘅Jeremy喇，佢要着成44號鞋，真係大腳仔嚟㗎！

所以話呢，MIRROR 12子中，有11位成員都高過香港男性平均身高，只有Tiger係低於呢個數，但個節目係兩年前出街，當時Tiger仲係20歲左右，應該仲有得高啩！過咗兩年之後，可能突破去17xcm呢個高度呢！