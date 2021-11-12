Ferrari 296 GTB插電式混能超跑　全面解構

全新296 GTB 是法拉利最新雙座位Berlinetta車型兼第二款插電式混能新作，其左軚版早前現身香港。它的誕生成就多個法拉利首次，不止首次採用V6渦輪增壓引擎及純後輪驅動，更車載世界首創的過渡管理器制動器（Transition Manager Actuator，簡稱TMA）、6w-CDS底盤動態感測器及全新ABS evo功能。此外，當然唔少得由頭到腳徹底滲透的出眾空氣動力學設計，確保最佳空氣動力學性能。

車載的插電式混合動力系統，由一具中後置的新開發120°夾角3.0L V6渦輪增壓引擎、後軸電馬達和7.45 kWh 高壓電池組成，綜合輸出功率高達830cv。全新開發的TMA過渡管理制動器，旨在更有效地管理內燃引擎點火及其與波箱的連接和斷開過程，兼可令電馬達獨立運作。在eDrive 純電模式下，可輸出達167cv及315Nm的最大輸出功率及扭力，並擁有25km純電續航力及135km/h最高速度。6w-CDS底盤動態感測器和全新ABS evo功能，主要通過 EPS 提供的資訊和參考由 SSC側滑控制系統的估測，在每次轉向時精準預估輪胎抓地力及正確介入，配合新線控制動系統及源自F1賽車、設在引擎和8前速雙離合器波箱之間的MGU-K動能回收系統，通過後軸電馬達進行牽引力控制及分配，成就高駕駛動感、過彎性能及高效又穩定的制動表現，將能量回收，實現再生制動和綜合管理電池充電。

獨特車型設計經過全方位的空氣動力學考量，不但擁有兩邊車身極具肌肉感的側翼和之前僅在幾款限量版法拉利車型(包括 J50及 one-off 車型 P80/C 等)上出現的Visor-style環繞式擋風玻璃連車窗，頭泵把下部中央更特設有一個名為Tea Tray的小中空設計，並配上一個小擾流；車頂尾翼亦打破傳統，採用由車頂向玻璃引擎蓋兩側延伸設計，配全新的垂直後車窗 ；經典Kamm Tail截尾式車尾上部，配備源自 LaFerrari 、能在高風阻條件下為車尾提供100kg額外下壓力的主動式擾流板；設計靈感源自SF90 Stradale 的空氣制動卡鉗，透過在分別設在頭泵把兩側及日間行車燈下方的進氣口將冷空氣引進輪拱，為制動系統提供冷卻效能；並透過起用融入空氣動力設計的鑽石切割20吋鍛造合金輪圈，改善輪拱排氣。

規格表

車型：雙門雙座位插電混能跑車

動力系統：3.0L V6雙渦輪增壓配122kW後置電馬達

綜效馬力：830cv/8,000rpm

綜效扭力：740Nm/6,250rpm

驅動：中後置引擎、後輪驅動

傳動：8前速F1雙離合器波箱

極速：大於330km/h

0~100km/h：2.9秒

車身體積：4,565×1,958×1,187mm（長×闊×高）