勢破內地百億票房　易烊千璽成「00後」第一人！

連續兩年雄霸福布斯中國名人榜榜首的內地演員易烊千璽，曾是歌唱組合中最不起眼的成員兼慘受網暴，近年他拍住影壇傳奇吳京拍戲，搖身一變成為票房靈丹，獲「億烊千璽」美譽，其有份主演的電影《奇迹》將強攻明年的賀歲檔，預計他將成為首位累計票房破百億人民幣的00後內地藝人，年僅20歲，已進駐百億票房俱樂部，後生可畏！

易烊千璽以組合TFBOYS成員身份出道，初期是團中人氣最低的隊員，近年躍升為「億烊千璽」，參與的電影都大收旺場票房億億聲，憑《少年的你》、《送你一朵小紅花》及《長津湖》等累計逾88億人民幣票房，「戲」勢逼人。而他主演的電影《奇迹》將於明年2月農曆新年檔期上映，該片由《我不是藥神》班底打造，預計票房至少達15億人民幣，由此估計易烊千璽將成為首位破百億人民幣票房的「00後」內地藝人。

TFBOYS由易烊千璽、王俊凱及王源組成，易烊千璽於13歲加入組合，是3人之中最遲進入公司，故此初期他的粉絲數量遠遜其他隊友，亦最不受重視，每次參加簽名會，隊友的桌上堆滿禮物，只有他的空空如也，更曾被質疑靠關係入團，不但被隊友的粉絲叫他滾出組合，又被寄假肢體、假眼球等恐嚇，經歷一段黑暗時期。

不過，易烊千璽未有因此而放棄，他靠努力扭轉劣勢。踏入影視圈的他更加是如魚得水，展開強勢逆襲之路，2019年他跟雷佳音合作劇集《長安十二時辰》，播放量突破50億，演技開始受到關注，同年上映的電影《少年的你》，演出一鳴驚人，為他帶來多個獎項，往後在電影路上平步青雲，先後跟吳京及張涵予合作《長津湖》及《中國醫生》等話題作，《長》片更是中國票房總榜第二位。

兩位前輩不約而同看好易烊千璽，吳京曾透露易烊千璽拍攝《長》片時受傷，腳上一條韌帶斷了，一條撕裂，要用拐杖支撐拍戲，其中一個場口在斜坡上拍攝，易烊千璽因撐着拐杖爬不上去，於是索性跪着爬到拍攝現場，看到此幕的吳京深受感動，感受到他對拍攝的投入，更覺得他前途無可限量。張涵予亦曾誇讚易烊千璽的演員道德及職業素質好，並表示：「未來可期這孩子。」

除了工作專注認真，易烊千璽本身亦多才多藝，5歲起接受各種培訓，擅長多種舞蹈、樂器、書法、魔術及變臉等，入行後他未有疏忽學業，2018年他以文化、專業雙科第一的成績被中央戲劇學院表演系話劇影視表演專業取錄，成績驕人。

成為「00後」票房一哥的易烊千璽，至今仍有兩部電影《奇迹》及《世間有她》未上映，有傳他亦將拍攝《長津湖》續集《水門橋》及參演婁燁導演的新片《三個字》和魏書鈞導演的《白鶴亮翅》，片約不斷。