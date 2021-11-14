【移居澳洲】港人澳洲搵工　有「6難」怎麼辦？

澳洲「港人避風港」新政策出台後，立即多了人想移民澳洲。澳洲四季宜人，又有陽光海灘，唯一擔心，就是搵工難。雖然澳洲人平均每周只須工作4天、每天僅8小時，但由於聘人或解顧成本都很高，公司全職崗位不會很多，新移民搵工更不容易，以下「6難」港人必須有心理準備：

（1）重本地工作經驗

無論在澳洲應徵那個職業，你都總會被問「有沒有澳洲工作經驗？」，即使你已多麼專業，又或它多麼缺人，要是你沒Local Experience，求職成功機會便近乎零。為何這樣？因為澳洲求職競爭大，顧主擔心新移民不諳行規，故寧可先選聘當地人，令新移民搵工難上加難。如你的專業，不須熟習當地法規，例如資訊科技，搵工難度也會相對較少；若不執著做回本行，其實趁機轉行，亦是未嘗不可。

（2）喜歡聯絡推薦人

在澳洲求職，一般都要填寫推薦人資料，求職者通常會寫前顧主或前上司。澳洲公司如有意聘請，往往都喜歡直接致電推薦人，以查證應徵者資料，如多次求職，推薦人或會收到多次電話，故推薦人不宜隨便找，最好選擇跟你關係不錯的，英文溝通能力也良好的，那求職成功機會便較高。

（3）專業不易獲承認

如你申請的是臨時工作簽證類型，你首先要確認你的工作專業，在你選擇的澳洲居地，是否可獲得州擔保，確認它是否該州緊缺的職業，否則你可能要為此轉移居地。如想在澳洲考取專業認可資格，一般都必須要完成當地學位課程，短期證書課程通常無法取代。

（4）華人不優待華人

已移居澳洲的華人為數不少，華人社區在澳洲也相當發達，故求職面試遇上華人主管，機會確也不少，但千萬別以為華人會獲厚待，一般華人主管其實並不偏好聘請華人，一怕有偏私嫌疑，二怕聘用華人後「同鄉」易有競爭比較，故此見工遇上華人也並非好事。

（5）沒駕照局限搵工

如在澳洲大城市工作，例如悉尼。墨爾本等地，即使沒駕駛執照，靠公共交通也可順利上班。但澳洲很多地方，不駕車其實也難到達，你可選擇的工作地點，也會因為你沒駕照而受局限，會影響求職。若你有年幼子女，需要託兒所服務，駕車接送更是必須，故此建議移民澳洲前最好先考取車牌，移居後必定有百利而無一弊。

（6）薪金愈高稅愈重

除了求職不易，港人在澳洲打工，另一痛苦就是交稅。香港入息稅稅率最高才17%，但澳洲入息稅稅率卻是19%至45%，澳洲打工仔人工愈高交稅愈多，出糧落到袋的隨時只有原來人工的2/3，真是有夠唏噓。不過相對來說，澳洲醫療保障體制也很完善，當地人都可免費看病或住醫院，如有購買政府提供的醫療保險，更能獲稅務優惠。

小總結：不打長工打短工

澳洲稅收雖然重，但最低高資相比香港卻高得多，自今年7月起澳洲最低工資已調高至每小時20.33澳元（約117港元）、全職員工最低周薪為772.6澳元（約4,435港元），加上高薪重稅政策，澳洲各行業薪金差距其實不大，故不少當地人寧選擇只做兼職或短工，不用困身，而公司老闆亦樂得節省成本，多聘用臨時工，少聘請全職員工。香港人初到澳洲，也不妨先打短工，待累積一定Local Experience及人脈後，再找全職工作，成功機會才會大增。