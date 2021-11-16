【刀刀有力】龔嘉欣麻甩斬豬肉　街市搵着數

藝人陳豪、龔嘉欣、林景程及易宇航近日為無綫新劇《四十二章經》在中上環一個豬肉檔開工，飾演豬肉妹的嘉欣手起刀落斬豬肉似模似樣，她坦言得高人指導：「老闆娘有教我點斬，我又跟師傅上過堂，但斬嘅時候都驚，怕斬到手，而且把刀好重。」講到在街市開工，嘉欣表現雀躍，她笑言剛剛趁空檔已在附近買了煲湯材料，肉檔老闆娘又為她留了黑毛豬肉，笑言在街市開工好多福利。她平時也喜歡逛街市，跟不少檔主十分熟落：「佢哋成日都會畀着數我，我覺得街市好有人情味，我鍾意自己落手揀。」

陳豪背詩有難度

至於陳豪的角色前世跟康熙有關，在劇中毋須拳打腳踢，只要吟詩作對，他說：「我都有問監製，我個角色有冇特異功能，佢話冇，我負責批奏摺就得，但對白都有啲難度，要背詩，雖然我冇打戲，但都要吊威吔。」陳豪透露平日會在街市買餸，並不時會向檔主請教煲湯技巧：「我好鍾意煮嘢食，會諗啲創新嘅菜式，我對口味都有要求，而且價錢又要抵。不過依家忙拍劇，就將呢個責任交畀太太。（你去買餸有着數？）一時時啦！依家街市買餸都好貴，我會叫佢哋送條葱同畀得大舊啲。」