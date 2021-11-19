許志安關注捕殺野豬　張敬軒：解決問題唔係得殘忍方法

漁農自然護理署前日（17日）在港島深灣道憑食物誘捕7隻野豬，並以藥物注射作人道毀滅，事後遭動物關注組織批評，指「誘殺」做法卑鄙及血腥，事件同時亦引起網民熱議，有不少藝人都關注事件，包括有歌手許志安、張敬軒等。許志安有感而發，在社交平台上載了一張「注意野豬出沒」告示牌的相片，發文：「小心呀，識閃呀，地球危險呀！」

不過有網民表示：「想到就好一天都光晒，但方法好難想的。野豬不要傷害人類身體，人類又要唔好用卑鄙手段，用食物誘惑野豬暗地用麻醉槍後毀滅野豬，確實是非常之難想的題目。」許志安則留言回覆：「世間沒愛就不如早死，但我們有愛的一群，就不如組織愛隊去對抗沒有愛的，神會召喚我們說，等你回來我身邊，神要在種種的不公去讓我們感受生存的價值，從而得到愛，得到生存的價值。」

享受與野豬為鄰

張敬軒於社交網上載於住所附近拍攝，兩頭野豬路過的畫面，並將野豬當作是「鄰居」，自言十分享受和這班鄰居們一起生活，更寄語牠們是要小心，注意安全外，字裏行間不贊同以殘忍的方法去解決：「要解決問題唔係淨係得殘忍嘅方法，所謂辦法總比困難多。我都唔明，其實我哋作為眾生之一，又有乜嘢權去任意破壞呢個屬於彼此嘅棲息地。」