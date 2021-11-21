【日本開關】日本放寬入境！但條件要擔保人？　

隨着疫情緩和，日本終於放寬入境限制了！從11月8日起，已接種2劑新冠疫苗之「指定類別」國外人士，即可申請入境日本，隔離日數亦由10日降至3日，但入境者必須遵從一定條件，而入境目的也只限商務或留學，暫未接受旅遊觀光。今次Sakura Japan特約「移民旅遊」請來他們的CEO張明珠（Anvy Cheung）小姐，為我們講解是次日本放寬入境的條件細節。

日本放寬給誰入境？

自疫情以來，日本一直處於封國狀態，絕大部分外國人基本上都進不了日本，甚至是日本讀書的留學生，如他們出了國，也是回不了日本。如今放寬，甚麼人可入境日本呢？Anvy：「現在持學生簽證者都可回日本，然後是商務簽證，持短期的投資管理經營簽證 Startup Visa的都可入境，已拿到簽證的高度人才亦可入境。」

入境條件是甚麼？

入境日本，原是要隔離10日，但現在已降門檻只須隔離3日，但申請入境者有附帶條件，Anvy：「申請者必須先在日本找到『擔保人』，要有人擔保你不會四處走，在入境後14日內，擔保人要監察着你，你有甚麼事他都必須要知。」

這位擔保人，要在你入境前先在日本申辦擔保書，擔保你外出都會點對點、不會乘搭交通工具，所以你住在哪裏、會做些甚麼、行程如何都必須要告訴他。「因為他有很大責任，所以擔保人可能會不停致電你，問你今日幹了甚麼？今天是否安全？去過甚麼地方？見過甚麼人？總之就是會緊密監察你，你要定時跟他報到。」

甚麼人可當擔保人？

只要是在地的日本人，或有住民票的人，都可給當擔保人，但如果你找不到人為你擔保，能否用錢聘請擔保人？Anvy話：「是不行的，因為沒人會敢任意幫人作擔保。假如你入國後14日內沒跟足指示，這可能會連累擔保人同受處分，或罰款或看違規嚴重程度，總之擔保人必定要『上身』負責。」擔保人不易找，找到也未必可為多人作擔保，Anvy解釋：「擔保1至2人是可以，2至3人也可，但不能過多，因為日本方面也會查問擔保人，為何會為你作擔保？你們是甚麼關係？是否都認識的？這些都會被問及。」

入境後活動有甚麼限制？

即使入了境，入境者在14日內也必須遵守規定，Anvy：「一定不可乘搭交通工具，你出門去你要去的地方，一定點到點，巴士或地鐵等都不能搭，你要自己安排電召租車。搭的士是可以的，但必須搭指定的防疫的士。」

入境日本後有甚麼要注意？

現在日本疫情雖已緩和，但Anvy提醒：「日本人其實也不常戴口罩，幼稚園小朋友都不戴，個人感覺香港人防疫意識比他們還高。我們外地人進日本後，最擔心是自己不舒服，故最好帶備適合自己服用的藥物，也盡可能不要住在偏遠的地方，要容易搭到車，或容易找到你的朋友，即使有事也能找到人陪你進醫院。」

能否立即出發去日本？

自從日本放寬入境後，立即很多人問Anvy能否即做簽證到日本，她解釋：「做投資經營管理簽證，建立公司至少要花1個月，待公司成立後再申請簽證又要3個月，所以不可能很快去到日本，除非是計劃明年4月去看櫻花。」不過Anvy透露，日本現正草擬下階段會放寬旅行團，但未必很快實行，也不會是報名便可出發那種，詳情要留待日後公布。