節日飲咩？茶飲美酒大包圍

仲有一個月左右就到聖誕,大家開始準備禮物送畀身邊親友未呢?為了迎接普天同慶的大日子,不少品牌最近相繼推出聖誕禮盒,當中有節慶不少得的茶飲及酒類,今次搜羅幾款為節日而推出的茶飲及美酒禮盒,讓大家送禮自用都得。

茶飲

有氣茗茶華麗夠派頭

自推出便大受歡迎的瓶裝香茗品牌Saicho氣泡茶為了聖誕及除夕,特別推出限量節日禮盒,將3款經典口味換上優雅節日新裝,帶來Saicho Mix Collection混合禮品系列、Saicho Mini Box Collection迷你裝禮品系列,前者每箱6支、每支750毫升;後者每箱24支、每支200毫升,可以一次過品嘗到大吉嶺氣泡茶、焙茶氣泡茶及茉莉花氣泡茶3款口味。最佳品嘗方法是冷藏後以香檳杯盛載來細味,無酒精,可代替香檳飲用,為節日添加歡悅氣氛。

養生花茶連健康小食

以養生花茶而廣為人知的本地品牌「好茶養生」,今年亦推出兩款節日禮盒,分別是聖誕花茶禮盒及聖誕花茶零食禮盒,前者有蘋果美顏茶、黑枸杞洛神花茶、桂花雪梨茶、牛蒡人參茶等12包單包裝養生茶及聖誕禮物袋一個;後者則有石斛花胎菊、桂圓紅棗茶等6款養生茶及香脆黃金酥、桑椹山楂條、野生山楂條等6包特色小食及聖誕禮物袋一個。送予閨密及女生最為合適,現時正預售,可享折扣優惠,喜歡花茶的絲打有買趁手喇!

美酒

限量版天后香檳

最近法國名牌香檳Dom Pérignon與美國歌壇天后Lady GaGa發生了關係,千祈咪會錯意,說的是兩者合作,由香檳品牌第七代總釀酒師Vincent Chaperon與天后合力打造了「The Queendom」廣告世界,以酒紅及深紫為主色調,配以閃爍的視覺效果,展現出天后與香檳品牌的前衞大膽。由天后設計的Lady GaGa限量版2006年粉紅香檳雕塑設計,波光瀲灩、光華流轉,呈現出澎湃生命力;還有Lady GaGa限量版2010年陳年香檳,自問是天后粉絲的香檳迷又點可以錯過呢!

小批量高質葡萄酒

由4個對酒品着迷的女孩開設的Crushed Wines,專搜羅世界各地不同地區與釀酒方式炮製出來的小批量佳釀,致力發掘有趣與非主流的酒品,今個聖誕,小店特別帶來The Classy Christmas Case優雅聖誕套裝及Festive Fun Curated Case節日繽紛套裝兩款聖誕限定葡萄酒套裝,前者有Zero Dosage Blanc de Blanc by Genevieve氣酒、意大利150 Lison by Borgo Stajnbech及Guthrie Family Wines 3支葡萄酒;後者則有一系列輕怡佳釀,包括Extra Brut Prosecco by Franscesco Follador、I'm Your Huckleberry和Evolution。搭配任何菜式或前菜甜品都有合適葡萄酒,可以說是節慶日子跟知己良朋相聚暢飲的不二之選。