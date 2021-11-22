為兄報仇！《拳王》張振朗操肌一年向黎耀祥宣戰

視帝黎耀祥與張振朗於新劇埋身肉博鬥拳擊，開劇前瘋狂操肌，後者更花了一年時間準備，過程叫苦連天。除了拳來拳往，兩男亦分別有感情線，黎耀祥與姚子羚及賴慰玲鬧出三角關係，可算苦中帶甜，得享溫柔。

黎耀祥、張振朗、姚子羚、賴慰玲、蔡潔及朱敏瀚等主演的無綫台慶劇《拳王》明日（23日）於翡翠台首播，故事講述過氣拳王石傲山（黎耀祥飾） 訓練海正曦（譚俊彥飾）成為新一代拳王，豈料一場比賽因失誤而喪命，正曦之弟正藍（張振朗飾）即走入拳擊世界，誓要為哥哥報仇，與黎耀祥於擂台決一死戰。

專業拳手陪戰

冼林沃、冼灝英兩師徒獲邀擔任拳擊顧問，於開拍前個多月為一眾演員特訓，還找來專業拳手上陣切磋，激起眾男爆發力，個個練到一身肌肉，即使只客串一場擂台戰的譚俊彥，亦沒有掉以輕心。拳來拳往場面固然吸睛，人物性格設定亦別具心思，監製陳耀全決心呈現眾演員突破常規的另一面。

黎耀祥演過氣拳王，為了僅僅3場擂台戲仍保持鬥心鍛煉，以其57歲的體格來說，絕對是超額完成。監製直言黎耀祥操練初期效果顯著，其後卻原地踏步，令他苦惱不堪：「佢叫我諗定方案去處理，但佢都有堅持去練，最後出嚟效果令我好滿意。」黎耀祥潛心苦練終令6舊腹肌重生，卻搞到左膝舊患發炎腫痛，他說：「練得太勁，泰拳運動量大好多，練一陣全身濕晒，擂台上打一分鐘喘晒氣，食嘢都要控制， 要除衫就要收身。」

而視黎耀祥為宿敵的振朗，劇中性格沉鬱，全劇12日打戲集中於其身上，見他日日食番薯及雞胸加奶粉，難怪振朗揚言一世人只能拍一次。為了展現完美身段，振朗花了1年時間準備，每星期有6日去健身室。

賴慰玲喊幾日

拳擊以外，黎耀祥與姚子羚及賴慰玲亦有感情線，姚子羚說：「同祥哥關係亦敵亦友，關係曖昧，最難係啲場口要用眼神同表情交代，表面上我好硬淨，但面對初戀對象黃子恆，我會完全做番自己，少女啲。」飾演主播的賴慰玲口才了得，笑指5年前與黎耀祥演父女，沒料如今「升呢」，由於角色面對心靈上撕裂，不少戲份很沉重，不諱言完成最後一天戲份時，要喊足幾日來釋放壓力。

朱敏瀚撐老竇老友冇情講

飾演拳手的朱敏瀚與張振朗既是好兄弟又是情敵，同時喜歡「千金小姐」蔡潔，劇中三人關係錯綜複雜，兩男更有一場擂台決戰戲份，不過並非為「爭女」。朱敏瀚說：「振朗要幫哥哥報仇，對手係我爸爸黎耀祥，我夾喺中間要2選1，最終我揀咗屋企，所以先有場兄弟決戰。」他與蔡潔青梅竹馬，可是女方情傾振朗。而以往多拍電影的蔡潔可算是首次正式拍劇，監製坦言對方平時多演斯文角色，今次也能駕馭刁蠻有錢女角色，令他刮目相看。

許家傑撇甩大小姐搭上李君妍

許家傑與李君妍於劇中演情侶，原來2人同期入行，相識逾10年，至今才首次合作，故相當期待。君妍笑說： 「有少少心理緊張，因為家傑呢幾年拍檔係大小姐（林淑敏），唔知同我演情侶會有咩火花呢？」家傑則說：「我哋平時私下都會見面，佢係一個好得意嘅女仔，怕醜得嚟又打得，今次做一對，希望帶到新鮮感畀觀眾啦！」