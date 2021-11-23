3方聯名鞋款　4色搶Fo

藝術品牌KAWS與日系潮牌Sacai與運動牌子Nike，三方聯乘推出Blazer Low鞋款。相信在潮牌界混迹多年的大家，對這3個品牌絕不陌生，這次的聯乘鞋款在官方消息推出之前已經有多款圖片情報。直至22日，Sacai在官網發布消息，鞋款才確實總共有4個色調，分別是Neptune Blue、Team Red、Reed和Purple Dusk。鞋面的設計以Blazer Low鞋款為基礎。雙鞋舌設計，正面上層的鞋舌印上了3方標識。中底呈現白色，鞋頭側面還可以見到象徵KAWS代表物眼睛的XX Logo。每款鞋子都有3種顏色的鞋帶，以印有3方Logo的黑色鞋盒包裝。

鞋款的4個色調，會分兩次發售。11月26號將會有Neptune Blue與Team Red兩款色調登錄Sacai官網與門店，而第2輪就會在12月9日推出Reed和Purple Dusk兩個顏色。至於Nike SNKRS分別在11月27日和12月10日開售，感興趣的鞋迷記得留意官網消息喇！