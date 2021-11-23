大S離婚各顧各︱汪小菲翻脹行街街　小S護姐封口

台灣女星徐熙媛（大S）昨日（22日）宣布和丈夫汪小菲決定離婚後，即有傳汪小菲暗撻嫩口猛料新歡，女方為身住北京超級豪宅，背景及財力比汪更厲害，更係一名演員。雖然消息未得證實，但二人宣布離婚當晚，有網友就上載在北京一商場偶遇汪小菲的新照，指自己與汪小菲擦肩而過，又指其身影落寞，又比上鏡肥，網友指他手上抱住大衣，仍以一身公子打扮出巡，似離婚一事對他未有大影響。汪小菲稍早亦首度現身社交網，又點讚一篇批評他：「舔狗（指情侶間喪失尊嚴底線地去迎合愛人的一方）終究是要被拋棄的啊」文章，似乎暗示恢復單身後的心情，不過今早（23日）他即快手Unlike。

而汪母張蘭就照做網上直播，期間一時口快，自爆已聘請5名律師，但聲稱不是專為兒子打離婚官司，而是不希望網友對汪家家事胡亂造謠，故律師們全天候監察，會適時對造謠的網友採取行動，叫大家好自為之。

至於徐熙娣（小S）為免節外生枝，未有回應姐姐離婚一事，並在網上分享女兒Elly和朋友們在台灣宜蘭參加公益活動的照片，她留言：「我女兒回來之後，跟我分享她的心情，她說：『親眼看到這麼多真正需要幫助的人之後，才發現自己之前的抱怨有多麼的微不足道！』我就跟她說：『這世上有太多需要幫助的人了！媽媽很開心你有惻隱之心，能幫助別人是我們的榮幸！要一直做下去！』」

在姐姐官宣離婚首度發文的小S，被大批網民力讚她體貼窩心，指她深知姐姐離婚要承受巨大輿論壓力，故她未有多加評論令事件繼續發酵外，更發揮其影響力傳播行善的訊息。至於以往一直力撐女婿汪小菲的大S母親黃春梅，不敢評論女兒離婚：「這是他們的事，他們都這麼大的人了，我不會再幫他們發言，我顧好自己就好了。」